Revue de presse : bonne nouvelle pour Thauvin, un dossier achève Clauss à Nice, deuxième signature à Rennes !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : Emegha présente ses excuses

Suspendu par le Racing pour ses déclarations maladroites après la défaite à domicile contre Brest (1-2), Emmanuel Emegha a présenté ses excuses via les réseaux sociaux : « J’accepte et je comprends la décision du club de me suspendre pour ce week-end. J’ai 22 ans, j’ai fait des erreurs et je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre. Et je dois apprendre de ça. Je sais que je dois faire mieux, et je vais faire mieux, sur le terrain et hors du terrain pour représenter le club. C’est important pour moi. Je veux dire clairement que je n’ai jamais voulu blesser personne. Depuis que je suis arrivé ici à 19 ans, j’ai toujours tout donné pour Strasbourg. Je suis fier de jouer pour le Racing et je suis fier de porter le brassard de capitaine. Tout le monde sait que ça n’a pas été facile pour moi ici au début. C’était un gros challenge pour moi de réussir à Strasbourg. Mais j’ai continué à travailler dur tous les jours pour y arriver. Le week-end dernier, quand je suis entré sur le terrain, c’est la plus grande émotion que j’ai eue comme joueur de Strasbourg. Les applaudissements quand je suis entré, les enfants qui m’encourageaient pendant l’échauffement… ça m’a vraiment touché. Merci du fond du cœur. Parfois, mes mots peuvent être mal compris, surtout si on ne me connaît pas. Mais une chose est sûre, j’ai un respect maximum pour Strasbourg, pour l’Alsace, pour la Meinau, pour nos supporters, pour mes coéquipiers et pour tout le club. Samedi, je serai derrière l’équipe comme un supporter à 200% ».

AS Monaco : Fati a rechuté

Plombé par les blessures depuis plusieurs années, Ansu Fati a eu le malheur de se blesser mardi, lors d’une séance d’entraînement. L’ailier espagnol souffre d’une déchirure aux isquio-jambiers. L’ASM n’a pas encore communiqué la durée de son indisponibilité.

VAFC : Pierron affole la Ligue 1 au Mercato

L’attaquant U15 du VAFC Maxim Pieron fait déjà beaucoup parler de lui. Meilleur buteur de sa catégorie, celui qui est comparé toute proportion gardée à Kevin Gameiro est déjà considéré comme un sacré prospect. Selon Foot Mercato, ce n’est pas pour rien qu’il est déjà suivi par plusieurs clubs de Ligue 1 à commencer par le Paris FC ou le FC Lorient. Ce pur produit de la formation de Valenciennes vient d’ailleurs de confier ses interêts à l’agence KBSPORTS Group, qui gère également les intérêts d’image de Victor Osimhen.

Stade Rennais : Legende signe pro… avant Lomet ?

Le Stade Rennais a enfin officialisé la signature du premier contrat pro de son jeune ailier Elias Legendre Quiñonez. À seulement 17 ans, l’international tricolore U16 et U17 a officiellement signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Il s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club breton.

« Né à La Concordia, au Nord-Ouest de l’Équateur, Elias atterrit en Bretagne à 7 ans et évolue dans les rangs du CO Pacé avant de rejoindre le Stade Rennais F.C. Puissant et dynamique, l’attaquant est notamment appelé en Équipe de France U16 et U17 (2 buts en 2 matchs) ainsi qu’avec l’Équateur U17. L’année passée, il fut régulièrement aligné par William Stanger en U19 Nationaux (18 matchs) et en Coupe Gambardella (4 apparitions dont 84 minutes en demi-finale). Cette saison, en août, l’attaquant a découvert le National 3, inscrivant notamment un doublé face à Alençon. Sa progression se poursuit avec la signature de ce premier contrat professionnel jusqu’en 2029. Félicitations Elias !», peut-on lire sur le communiqué du club. Selon Le Parisien, cette signature devrait bientôt être suivie de celle du jeune défenseur central prometteur, Ruben Lomet, qui évolue actuellement en réserve.

AS Monaco : Pogba va enfin enchaîner !

Après de longs mois d’attente, Paul Pogba (32 ans) a fait son retour sur les terrains il y a quelques jours. Entré en jeu 5 minutes face au Stade Rennais, il a enchaîné le week-end dernier face au PSG (4 minutes jouées). « La Pioche » pourrait avoir un petit peu plus de temps de jeu vendredi à l’occasion du déplacement de l’AS Monaco, comme l’a laissé entendre Sébastien Pocognoli en conférence de presse : «Il enchaîne les entraînements, il n’a plus aucune restriction. Il y va à 100 %, sans retenue. Forcément, il y a encore le fond à travailler, mais c’est normal. Son entrée contre le PSG est dans la lignée de ce qui a été mis en place. »

FC Lorient : Ebong courtisé par le RC Strasbourg

Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, de nombreux clubs s’intéressent à Arthur Avom Ebong (20 ans) en vue du prochain mercato. Le RC Strasbourg et Sunderland sont parmi les prétendants notables du jeune milieu défensif du FC Lorient.

OGC Nice : ça chauffe pour Clauss !

Pris en grippe par les supports de l’OGC Nice après la défaite à Lorient ce dimanche (1-3), Jonathan Clauss avait déjà été montré du doigt par Walid Acherchour avant même la crise traversée par le club azuréen. « Le message envoyé est terrible. Il te ch*e dessus, ne veut pas jouer, traîne la patte, mais il va quand même prolonger! Il y a des blessés, tu es vice-capitaine et tu laisses ton club à l’abandon ? À Marseille c’était pareil », avait averti le consultant de RMC Sport au sujet de son état d’esprit. Ambiance…

RC Lens : Thauvin double buteur officiel à Angers

La LFP a publié les classements officiels des buteurs et passeurs de Ligue 1 après la 14e journée. Le doublé est confirmé pour l’attaquant du RC Lens Florian Thauvin, dont le 2e but à Angers avait été marqué avec l’aide d’une déviation d’Ousmane Camara (1-2). Par ailleurs, Adrien Thomasson glisse à la 3e position des meilleurs passeurs. Comme le Parisien Vitinha, il est doublé par le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang, qui compte lui aussi 5 passes à son actif. Il est avantagé par rapport à Vitinha en raison de ses autres statistiques : il affiche un temps de jeu moindre que le milieu portugais du PSG. Adrien Thomasson paye également le fait d’avoir été passeur 3 fois sur des coups de pied arrêtés, le classement privilégiant les passes réalisées directement dans le jeu.

LOSC : Igamane rejoint déjà Osimhen

Buteur au Havre dimanche (1-0), Hamza Igamane est devenu le premier joueur à inscrire 9 réalisations après ses 17 premiers matchs officiels avec le LOSC depuis Victor Osimhen en novembre 2019. Le buteur nigérian avait claqué 9 buts à l’époque.