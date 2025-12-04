Le début de saison d’un joueur prometteur lancé par Habib Beye au Stade Rennais interpelle du côté de Barcelone.

La Ligue 1 découvre une pépite marocaine du Stade Rennais qui fait déjà parler d’elle… à l’international. Récemment, Mundo Deportivo a mis en avant Abdelhamid Aït Boudlal, jeune défenseur de seulement 19 ans, décrit comme « l’un des grands espoirs du football marocain ». Le quotidien catalan n’hésite pas à le comparer à Dean Huijsen pour son audace et sa qualité technique, signe que le joueur commence à attirer l’attention bien au-delà de la France.

Recruté par le Stade Rennais en 2024 après avoir brillé à l’Académie Mohammed VI, Aït Boudlal a été prêté à Amiens pour ses premiers pas professionnels. Une expérience difficile au départ, où il avait du mal à s’adapter. Mais cette saison, avec le Stade Rennais, le jeune défenseur semble avoir trouvé son rythme et sa place dans l’effectif breton, confirmant tout le potentiel pressenti par ses formateurs et les observateurs européens.

À seulement 19 ans, Aït Boudlal pourrait rapidement devenir un nom incontournable sur le marché des transferts. Et si les clubs catalans et espagnols suivent déjà de près ses performances, on ne serait pas étonné que le FC Barcelone et le Real Madrid s’intéressent bientôt à lui…