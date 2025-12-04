Le possible forfait de Lucas Chevalier pour le match de samedi entre le PSG et le Stade Rennais pourrait entraîner la titularisation du Russe Matvei Safonov et son association à l’Ukrainien Ilya Zabarnyi.

Mercredi soir, après que RMC a révélé que Lucas Chevalier ne s’était pas entraîné en raison de sa cheville touchée à Monaco (0-1), les réseaux sociaux se sont enflammés. Car le forfait de l’ancien Lillois pourrait entraîner la titularisation de Matvei Safonov. Et donc son association sur le terrain avec Ilya Zabarnyi. Sachant que le défenseur ukrainien accepte à peine de saluer son partenaire russe dans le vestiaire, beaucoup se sont projetés sur la cohabitation des deux joueurs sur le terrain, avec Safonov replaçant Zabarnyi.

Un scénario qui a peu de chances de s’écrire

Bien sûr, il est peu probable qu’un tel scénario se produise puisque Lucas Chevalier n’est pas encore officiellement forfait pour la réception du Stade Rennais. Et surtout, Ilya Zabarnyi ne part pas titulaire dans l’esprit de Luis Enrique, qui privilégie l’association entre Pacho et Marquinhos. Mais vu le nombre de pépins physiques auquel est confronté le PSG depuis le début de la saison, aucun scénario ne doit être écarté. Comme cette présence du Russe et de l’Ukrainien sur le terrain.

Nul doute que si cela se produisait, le staff parisien brieferait les deux joueurs afin qu’il n’y ait aucun éclat sur le terrain. Et que les intérêts du collectif priment sur les cas individuels, même les plus explosifs comme ce conflit russo-ukrainien qui empoisonne la vie de la planète entière depuis trois ans et demi.