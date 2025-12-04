ASSE Mercato : coup de tonnerre, Kilmer Sport aurait revu ses plans pour Stassin ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique confronté à une situation explosive

Luis Enrique avant le coup d'envoi du match entre l'AS Monaco et le PSG.
Raphaël Nouet
4 décembre 2025

Le possible forfait de Lucas Chevalier pour le match de samedi entre le PSG et le Stade Rennais pourrait entraîner la titularisation du Russe Matvei Safonov et son association à l’Ukrainien Ilya Zabarnyi.

Mercredi soir, après que RMC a révélé que Lucas Chevalier ne s’était pas entraîné en raison de sa cheville touchée à Monaco (0-1), les réseaux sociaux se sont enflammés. Car le forfait de l’ancien Lillois pourrait entraîner la titularisation de Matvei Safonov. Et donc son association sur le terrain avec Ilya Zabarnyi. Sachant que le défenseur ukrainien accepte à peine de saluer son partenaire russe dans le vestiaire, beaucoup se sont projetés sur la cohabitation des deux joueurs sur le terrain, avec Safonov replaçant Zabarnyi.

Un scénario qui a peu de chances de s’écrire

Bien sûr, il est peu probable qu’un tel scénario se produise puisque Lucas Chevalier n’est pas encore officiellement forfait pour la réception du Stade Rennais. Et surtout, Ilya Zabarnyi ne part pas titulaire dans l’esprit de Luis Enrique, qui privilégie l’association entre Pacho et Marquinhos. Mais vu le nombre de pépins physiques auquel est confronté le PSG depuis le début de la saison, aucun scénario ne doit être écarté. Comme cette présence du Russe et de l’Ukrainien sur le terrain.

Nul doute que si cela se produisait, le staff parisien brieferait les deux joueurs afin qu’il n’y ait aucun éclat sur le terrain. Et que les intérêts du collectif priment sur les cas individuels, même les plus explosifs comme ce conflit russo-ukrainien qui empoisonne la vie de la planète entière depuis trois ans et demi.

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : coup de tonnerre, Kilmer Sport aurait revu ses plans pour Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Luis Enrique avant le coup d'envoi du match entre l'AS Monaco et le PSG.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique confronté à une situation explosive

Par Raphaël Nouet
Théo Vermot (OM)
ASSE...

ASSE : un enfant improbable des Verts est devenu une starlette du vestiaire de l’OM  

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi en action lors du match contre Toulouse.
Ligue 1...

OM : comment Leonardo Balerdi a plombé l’équipe face au TFC

Par Raphaël Nouet
Wojciech Szczesny (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : un taulier enfume le vestiaire, Flick laisse couler !

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
FC Nantes...

FC Nantes : Haise pour relancer les Canaris, les supporters avaient tranché ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Ligue 1 : le Stade Rennais peut-il créer l’exploit face au PSG ? 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé célébrant le but d'Eduardo Camavinga lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.
Liga...

Real Madrid : à la fois Cristiano et Ronaldo, Mbappé enflamme l’Espagne !

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati et Chidozie Awaziem lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : les vérités d’Awaziem sur Tati et ses partenaires

Par Raphaël Nouet
Le logo de l'OGC Nice.
Ligue 1...

OGC Nice : le communiqué offensif des joueurs est tombé !

Par Raphaël Nouet
Yaya Touré lors d'une conférence de presse.
Ligue 1...

PSG : les regrets éternels d’un ex du FC Barcelone concernant Paris

Par Raphaël Nouet
L'anniversaire des ultras de l'OGC Nice a coûté cher au club.
ASSE...

OGC Nice – ASSE à huis clos, Bouaddi (LOSC) prend cher, Mwanga (FC Nantes) non : toutes les sanctions

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé félicité par ses partenaires du Real Madrid après son premier but contre l'Athletic Bilbao.
Liga...

Le Real Madrid et Mbappé impressionnent, les tops et les flops de la victoire à Bilbao

Par Raphaël Nouet
Les joueurs niçois félicitant leurs supporters après la défaite à Lorient.
Ligue 1...

OGC Nice : Romain Molina porte de lourdes accusations contre les joueurs et la direction

Par Raphaël Nouet
La déception des Niçois après la défaite à Porto.
ASSE...

Les infos du jour : l’OGC Nice en plein chaos, Benatia lâche ses vérités à l’OM, coup dur au PSG, une recrue du RC Lens arrive à Nantes

Par Raphaël Nouet
Deiver Machado en action avec le RC Lens en début de saison.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : accord pour le transfert d’un défenseur du RC Lens !

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo assistant à la cérémonie du Ballon d'Or en 2017.
International...

Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Chidozie Awaziem lors du match du FC Nantes sur la pelouse de l'OL.
FC Nantes...

FC Nantes : le vibrant appel au peuple d’un Canari

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : coup dur avant le choc face au Stade Rennais, polémique en vue !

Par Raphaël Nouet
Tifo des supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : les Verts vont battre un record négatif à Dunkerque

Par Raphaël Nouet
Dario Benedetto remplaçant Gerson lors d'un de ses derniers matches avec l'OM, en août 2021.
Ligue 1...

OM : un joueur révèle être en thérapie depuis son passage à Marseille !

Par Raphaël Nouet
Estéban Lepaul célébrant un but lors de Rennes-Strasbourg avec Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski.
Ligue 1...

Stade Rennais : les supporters ont désigné le vrai héros du réveil breton

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : le onze pour gagner à Bilbao et rester au contact du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé célébrant l'égalisation du Real Madrid à Gérone.
Liga...

Real Madrid : Mbappé veut détrôner une légende du football mondial

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet