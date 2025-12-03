En 2004, avant que sa carrière ne décolle, le milieu ivoirien Yaya Touré aurait pu signer au PSG. Il est finalement parti en Ukraine et le regrette encore aujourd’hui.

Voilà une information que les supporters parisiens de moins de vingt ans ne peuvent pas comprendre : avant le dopage financier du Qatar, le PSG avait les mêmes limites économiques que tous les autres clubs français. Il passait souvent à côté de jolis coups sur le marché car il était incapable de payer la somme attendue ou proposait des montages pas intéressants pour le club vendeur. C’est ce qui s’est passé avec Yaya Touré.

« Aller au PSG, on me l’a arraché »

Dans une interview accordée à Zack Nani, l’ancien milieu ivoirien, qui a explosé sur le tard avec Monaco et surtout le FC Barcelone et Manchester City, a expliqué qu’en janvier 2004, alors qu’il jouait à Beveren, il aurait pu s’engager avec le PSG. Mais le club de la capitale proposait un paiement (de 2 M€ !) en deux fois alors que le Metalurg Donetsk réglait cash. Sans surprise, les dirigeants belges ont préféré faire affaire avec les Ukrainiens. Pour Touré, les regrets sont éternels…

« Je ne voulais pas aller en Ukraine. Pour moi, le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, c’était le top. Aller au PSG, on me l’a arraché. Je connais les détails, le PSG voulait payer en deux fois, le club ukrainien voulait payer cash. Les gens qui m’étaient proches n’ont pas respecté ma volonté, ça m’avait heurté énormément, j’étais très en colère. J’ai signé en Ukraine mais c’est comme si j’avais le couteau au cou. C’est resté figé dans ma tête toute ma carrière mais ça m’a aidé énormément parce que ça m’a permis de progresser de me développer. »