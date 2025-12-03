Partenaire de Tylel Tati, Chidozie Awaziem voit un grand avenir pour son coéquipier du FC Nantes. Et il assure que le groupe canari ne souffre pas de dissensions.

Dans l’entretien accordé au site officiel du FC Nantes, Chidozie Awaziem a notamment été interrogé sur son partenaire de la défense centrale Tylel Tati. A seulement 17 ans, le natif du Val-de-Marne a réalisé un très gros début de saison avant de s’enfoncer petit à petit dans la médiocrité qui touche l’ensemble de son équipe. Mais Awaziem est formel : son partenaire de l’arrière-garde est promis à un très grand avenir, lui qui est déjà ciblé par le PSG.

« Si on est tous unis, c’est très fort »

« Tylel est un excellent joueur, très intelligent. Il aime apprendre et il comprend vite. C’est très agréable de jouer à ses côtés. Il est jeune, gaucher, titulaire en Ligue 1. Il coche toutes les cases pour finir dans un grand club. S’il continue de garder cet état d’esprit et cette volonté de travailler, il aura un très bel avenir. »

Awaziem assure également que l’effectif nantais travaille bien et qu’au vu de son investissement, les résultats devraient finir arriver : « On est un beau groupe. Personne ne triche à l’entraînement ; à chaque exercice tout le monde veut gagner. On rigole ensemble, on mange ensemble, on lutte ensemble, on fait tout ensemble. Si chacun est dans son coin, ça ne peut pas marcher. Mais si on est tous unis, c’est très fort. Le résultat va forcément venir. Je suis confiant. Le travail paie. »