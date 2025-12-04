FC Nantes : avant le PSG, l’OM va retourner La Beaujoire !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : avant le PSG, l’OM va retourner La Beaujoire !

Les supporters du FC Nantes en fusion
Bastien Aubert
4 décembre 2025

La fête s’annonce grandiose pour le football féminin à Nantes : à moins de deux semaines du choc entre le FC Nantes Féminines et l’OM, ce sont déjà 5 000 supporters qui ont leur place en poche ! Rendez-vous le dimanche 14 décembre dès 13h, dans l’antre mythique de la Beaujoire, pour un rendez-vous qui s’annonce incontournable. Avant le match de Coupe de France du PSG délocalisé dans l’enceinte nantaise, la fin d’année s’annonce riche ! 

Un rendez-vous majeur à La Beaujoire

L’affiche fait vibrer bien au-delà des frontières nantaises. Le duel entre les Canaries et l’Olympique de Marseille promet intensité et spectacle, porté par une enceinte qui s’ouvre de plus en plus souvent au football féminin. Ce 14 décembre, l’équipe dirigée par le FCN investira de nouveau le jardin des pros, portée par l’élan d’un public fidèle et toujours plus nombreux. Les Nantais et Nantaises se mobilisent comme jamais, décidés à faire de cet événement une vraie fête populaire.

Ce rendez-vous cimente un peu plus la place du football féminin à Nantes. Le dernier match à la Beaujoire, face au Paris FC en octobre, avait déjà marqué les esprits : une victoire éclatante 3-1 pour les coéquipières en jaune, une ambiance survoltée et la sensation que Nantes s’affirme comme l’un des bastions du foot féminin en France.

Un engouement qui ne cesse de croître

5 000 billets vendus, c’est bien plus qu’un simple chiffre : c’est la confirmation que le football féminin passionne et que la dynamique en Loire-Atlantique ne faiblit pas. Après la belle réussite du rendez-vous contre le Paris FC, le souffle populaire ne retombe pas : le public nantais, enthousiaste et impatient, confirme sa fidélité aux joueuses. Face à l’OM, ce sera donc un nouveau test d’envergure, mais aussi une véritable célébration pour toute la communauté locale.

La première sortie à la Beaujoire en octobre avait déjà donné le ton, avec une ferveur visible dans les tribunes. Et alors que d’autres clubs font face à des stades clairsemés, Nantes réussit le pari inverse : fédérer, attirer et fidéliser une nouvelle génération de supporters, amoureux du ballon rond sous toutes ses formes.

Ce succès populaire retentissant contraste avec les difficultés que vivent certains clubs sur d’autres plans – comme on peut s’en rendre compte en parcourant les difficultés rencontrées par Hyun-seok Hong au FC Nantes, exemple d’un été compliqué pour la section masculine.

Une nouvelle étape pour le foot féminin à Nantes

Cet engouement dépasse un simple match de championnat : il marque un tournant. Voir la Beaujoire vibrer pour le football féminin, c’est aussi envoyer un signal fort pour l’égalité, l’accessibilité et le développement du sport féminin à Nantes. La mobilisation anticipée témoigne d’une vraie attente des supporters, fiers d’afficher les couleurs jaune et verte dans les grandes occasions.

L’essor du nombre de billets écoulés prouve que la section féminine n’est plus dans l’ombre. Les familles, jeunes fans, clubs partenaires et passionnés sont au rendez-vous : cette vague d’enthousiasme se construit à chaque victoire, chaque sourire partagé en tribune, chaque moment de convivialité vécu dans ce temple du foot nantais.

Dans le sillage de la victoire mémorable sur le Paris FC, poursuivre cette dynamique devient une affaire collective. Jamais Nantes n’a semblé aussi prête à porter haut son équipe féminine : « Tous à la Beaujoire ! » pourrait être le cri du cœur des supporters, impatients de faire résonner les chants pour les Jaunes. Pour vivre de l’intérieur cette atmosphère, il n’est pas trop tard pour réserver vos billets et contribuer à écrire une nouvelle page de la fierté nantaise !

L’événement du 14 décembre est bien plus qu’un simple match : c’est une déclaration d’amour d’une ville à son équipe, et un symbole du virage que prend le football féminin à Nantes. À ceux qui hésitent encore, la réponse se trouve dans les tribunes : « Ensemble, faisons bouger la Beaujoire et donnons au foot féminin la place qu’il mérite ! »

FC NantesLigue 1OMPSG
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Les supporters du FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : avant le PSG, l’OM va retourner La Beaujoire !

Par Bastien Aubert
Fisnik Asllani (Hoffenheim)
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG Mercato : ça bouge pour Alvarez, un autre buteur en route pour le Barça ! 

Par Bastien Aubert
Ilan Kebbal (Paris FC)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : coups de tonnerre pour Blas et Kebbal ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland lâche un indice fort sur l’avenir de Stassin 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi clarifie son avenir et déplore un coup dur en vue à Lille 

Par Bastien Aubert
Ronald Araujo (FC Barcelone)
FC Barcelone...

PSG : Luis Enrique a ruiné la carrière d’un titulaire du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage répondant à des questions au micro de beIN.
Ligue 1...

RC Lens : Sage donne de bonnes nouvelles de Gradit et annonce un transfert avant Nantes !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland annonce un retour de poids à Dunkerque et deux premiers renforts en janvier  

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro annonce un petit miracle avant le RC Lens ! 

Par Bastien Aubert
Le PSG en pleurs
Ligue 1...

OM, RC Lens, PSG : l’IA s’incline, Paris sera détrôné en L1 cette saison !

Par Bastien Aubert
Robin Risser (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a ciblé le remplaçant de Gradit… l’OM, le LOSC et le PSG se l’arrachent ! 

Par Bastien Aubert
Louis Munteanu (Cluj)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : les Kita prêts à signer un buteur prisé, l’OL et le Stade Rennais enragent !

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : bonne nouvelle pour Thauvin, un dossier achève Clauss à Nice, deuxième signature à Rennes !

Par Bastien Aubert
Cheick Doucoure (Crystal Palace)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a débusqué une starlette, futur clone de Cheick Doucouré !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : double rebondissement pour l’avenir de Bouaddi (LOSC) ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Mercato...

OM Mercato : De Zerbi lève le voile pour janvier et fait une annonce sur Höjbjerg

Par Bastien Aubert
João Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : les Verts ont déjà identifié le remplaçant de Joao Ferreira ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : double coup dur, le cauchemar de De Zerbi continue avant le LOSC !

Par Bastien Aubert
Abdelhamid Ait Boudlal (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Barcelone a les yeux rivés sur un protégé d’Habib Beye  

Par Bastien Aubert
Camavinga et Mbappé au Real Madrid
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : double coup dur au Real Madrid, Mercato blanc au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : un gros coup dur avant Dunkerque, Duffus est fixé ! 

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita déchaîné, l’avenir d’Abline déjà scellé cet hiver !

Par Bastien Aubert
Endrick lors du match du Real Madrid à Getafe.
Mercato...

OL Mercato : une recrue a signé, fin du feuilleton Endrick ! 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de théâtre pour l’avenir d’Höjbjerg, O’Riley et Gomes ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet