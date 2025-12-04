FC Barcelone, PSG Mercato : ça bouge pour Alvarez, un autre buteur en route pour le Barça !

Si le FC Barcelone a bel et bien commencé à discuter avec Julian Alvarez, un autre dossier a pris racine en attaque en vue du mercato.

Ça bouge fort en attaque au Barça. Selon les informations révélées par Jota Jordi, le FC Barcelone a bien eu des discussions avec Julian Álvarez. Mais face à un dossier ultra-complexe, marqué par la concurrence féroce du PSG, le club catalan a décidé d’accélérer sur un nouveau profil pour renforcer son secteur offensif : Fisnik Asllani.

Le Barça discute bien pour Alvarez

Selon Fichajes, le joueur d’Hoffenheim, révélation de Bundesliga, apparaît désormais comme une option sérieuse pour le Barça. À seulement 23 ans, l’international kosovar s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe grâce à un début de saison explosif. Sa palette technique, sa mobilité et son agressivité dans la surface séduisent particulièrement les dirigeants blaugrana, qui cherchent à anticiper l’avenir du poste d’avant-centre.

30 M€ pour Asllani ?

Hoffenheim, conscient de la valeur de son buteur, demande 30 millions d’euros pour ouvrir la porte. Une somme importante, mais bien plus accessible que les montants attendus autour de Julian Álvarez. Le Barça continue donc d’avancer sur deux fronts, mais le dossier Asllani prend clairement de l’épaisseur. Le mercato s’annonce brûlant en Catalogne.