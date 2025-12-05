FC Barcelone : une ancienne star du Barça et du foot mondial accusé de tourisme sexuel, la vérité est choquante !

Ancien attaquant de Tottenham, de l’Angleterre et du FC Barcelone, Gary Lineker (65 ans) est au cœur d’une grosse polémique. Bien malgré lui…

L’ancien joueur de 64 ans n’est pas étranger aux sorties aussi tranchées que controversées. En 2023, A 65 ans, Gary Lineker, meilleur buteur de la Coupe du monde 1990, fait les choux gras des médias anglais depuis quelques jours, avec une vidéo, via les réseaux sociaux, devenue virale. L’ancien attaquant de Tottenham, de la sélection anglaise et du FC Barcelone se promène en compagnie d’une jeune femme et deux personnes le filment en lui souhaitant de passer de bonnes vacances. Une vidéo qui a fait des millions de vues et suscité de nombreux commentaires haineux, les « haters » imaginant que Lineker avait été pris en flagrant délit de tourisme sexuel.

Devenu présentateur de l’émission Match of the Day, compilation des meilleures actions footballistiques du week-end, Lineker était le salarié le mieux payé de la BBC (environ 1,5 million d’euros annuel) avant d’être remercié suite à une publication à connotation antisémite relayée sur les réseaux sociaux, mi-mai. “Pour résumer, l’erreur de Lineker a été de repartager l’image d’un rat au-dessus de la phrase ‘Le sionisme expliqué en moins de deux minutes’, avait détaillé The Guardian.

Lineker était simplement en compagnie de sa belle-fille !

Lineker avait eu beau expliquer que son message n’avait aucune connotation politique, raciste ou antisémite, un vent de haine l’accompagne depuis le printemps dernier. Et parmi ses célèbres haters, l’activiste britannique anti-immigration Stephen Yaxley-Lennon, connu sous le pseudonyme de Tommy Robinson, a commenté sa vidéo en demandant ce que l’ancienne star était en train de faire en si jeune compagnie…

Ce message a donné lieu à de nombreuses interprétations et notamment des accusations de tourisme sexuel. Ce qui a incité Lineker à s’expliquer, lui aussi via un message sur X. Dans celui-ci, l’ancien joueur du FC Barcelone explique qu’il était en vacances au Mexique, en famille, et que la jeune fille à ses côtés n’est autre que Bella, l’épouse de son fils, avec qui il se rendait à la pharmacie pour aller chercher des médicaments, son fils étant malade. De quoi faire taire des rumeurs et les accusations « salasses ».