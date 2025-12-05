ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !

Maxime Bernauer a glissé quelques indiscrétions croustillantes sur le vestiaire de l’ASSE et notamment sur son coach Eirik Horneland…

Sur les réseaux sociaux de la Ligue 2, Maxime Bernauer a présenté le vestiaire des Verts. Le défenseur central a notamment dépeint Florian Tardieu comme le joueur le plus drôle du vestiaire de l’ASSE. « Le comique du groupe ? Flo Tardieu. Très, très bon. Le plus drôle. Le plus fou ? Sans aucun doute Flo Tardieu. Dans sa tête il est fou. Complètement fou. Il est drôle dans tout ce qu’il fait. Malgré lui mais il est drôle ! »

Ben Old chouchou d’Horneland à l’ASSE

Interrogé sur le chouchou d’Eirik Horneland, Bernauer a aussi glissé cette petite confidence… « Le chouchou du coach ? Je dirais Ben Old. Je sais qu’ils ont une bonne relation. Ça a été un des premiers joueurs du projet de la nouvelle direction. Je sais que le coach l’aime beaucoup, il a une top mentalité aussi. C’est le seul joueur affiché dans le bureau du coach au stade. J’ai cette info ! » Le Kiwi est aussi dépeint comme le Vert le plus studieux… « Le plus studieux ? Ben Old. Studieux, je veux parler dans le sens professionnalisme, vraiment rigoureux sur le travail à faire. Il y en beaucoup qui sont très carrés mais Ben est très investi, Dennis Appiah aussi. »