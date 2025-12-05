Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !

Il y a des moments où une carrière bascule. Pour Habib Beye, l’un de ces tournants a eu lieu il y a quelques semaines, alors que tout semblait s’effondrer. Critiqué, sous pression, quasiment poussé vers la sortie avant même d’avoir eu le temps de s’installer, l’entraîneur du Stade Rennais a vécu un début d’aventure explosif… au point d’être annoncé en “situation d’urgence”.

Mais ce vendredi, en conférence de presse avant PSG – Rennes, un soutien totalement inattendu est venu changer le regard sur son travail. Et pas n’importe lequel : Luis Enrique, considéré par beaucoup comme le meilleur coach de Ligue 1, a tenu à saluer publiquement la réussite de Beye.

Un moment fort. Un tournant. Une validation XXL.

« Il y a 5 semaines, tout le monde voulait le tuer… et aujourd’hui c’est le meilleur »

Interrogé sur la dynamique rennaise, Luis Enrique n’a pas mâché ses mots. Avec un calme déconcertant, il a résumé la violence des critiques subies par Habib Beye… et l’incroyable revirement qui a suivi :

« Il y a 5 semaines, tout le monde voulait le tuer et aujourd’hui c’est le meilleur. C’est injuste. Ils font un très bon championnat. Demain ce sera difficile. »

Une punchline magistrale, aussi juste que détonante.

Le technicien espagnol met les choses au clair : Rennes ne doit rien au hasard. Et Habib Beye non plus.

De la tempête à la maîtrise : Beye renverse le scénario

Souvenez-vous : à son arrivée, Beye hérite d’un Stade Rennais au bord du chaos, sans confiance, sans certitudes, sans résultats. Beaucoup prédisaient un crash express. Certains réclamaient déjà sa tête après quelques jours.

Aujourd’hui ?

Rennes a retrouvé une identité,

Les résultats se sont stabilisés,

Le vestiaire s’est rassemblé autour de lui,

Et le club s’est replacé dans le bon wagon au classement.

Une métamorphose fulgurante qui n’a échappé à personne… pas même à Luis Enrique.

Quand le respect vient du sommet

Recevoir les louanges d’un entraîneur qui a coaché le Barça, l’Espagne, des Ballons d’Or et des champions du monde, ce n’est pas anodin.

Pour Habib Beye, c’est bien plus qu’un compliment :

➡️ C’est une reconnaissance internationale,

➡️ Un signe que son travail porte réellement ses fruits,

➡️ Et un message fort envoyé à l’ensemble du football français.

Luis Enrique ne distribue pas les éloges au hasard.

Et s’il affirme que Rennes est “difficile à jouer”, c’est qu’il a vu, analysé et reconnu la patte Beye.