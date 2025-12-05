OM : la compo de De Zerbi pour le choc face au LOSC

Voici les compos officielles du match entre le LOSC et l’OM pour la 15e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, pour la 15e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse du LOSC. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Bruno Genesio et Roberto De Zerbi. Coup d’envoi de ce choc à 21h au stade Pierre-Mauroy.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud – André (cap), Bentaleb – Haraldsson, Mbappé, Sahraoui – Igamane.

OM : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Balerdi (cap), Emerson – Kondogbia, Vermeeren – Greenwood, Aubameyang, Paixão.