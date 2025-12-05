Coupe du monde 2026 : L’équipe de France connait ses 3 premiers adversaires !

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 vient d’avoir lieu. L’équipe de France connait donc ses premiers adversaires…

L’équipe de France connait ses premiers adversaires pour la Coupe du monde 2026 en Amérique. Le tirage au sort vient d’être effectué et les Bleus, têtes de série, ont été placés dans le groupe I.

La France face au Sénégal, la Norvège et soit l’Irak soit la Bolivie soit le Surinam

Ils affronteront le Sénégal, la Norvège et le vainqueur d’un barrage qui mettra aux prises la Bolivie, l’Irak et le Surinam.

Les matchs de l’équipe de France se joueront sur la côte Est, à New York, Philadelphie, Boston ou Toronto.

Le tirage a eu lieu à Washington, au Kennedy Center, en présence du président américain Donald Trump. Pour la première fois de l’histoire, quarante-huit nations participeront au tournoi, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Les dates à retenir :

Phase de groupes : du 11 juin au 27 juin 2026

Seizièmes de finale : du 28 juin au 3 juillet 2026

Huitièmes de finale : du 4 au 7 juillet 2026

Quarts de finale : 9, 10 et 11 juillet 2026

Demi-finales : 14 et 15 juillet 2026

Match pour la 3ᵉ place : samedi 18 juillet 2026

Finale : dimanche 19 juillet 2026

La France en Coupe du monde : les résultats depuis 1930

1930 (Uruguay) : Phase de groupes (éliminée)

: Phase de groupes (éliminée) 1934 (Italie) : Huitièmes de finale

: Huitièmes de finale 1938 (France – pays hôte) : Quarts de finale

: Quarts de finale 1950 (Brésil) : Ne participe pas (forfait)

1954 (Suisse) : Phase de groupes

: Phase de groupes 1958 (Suède) : 3ᵉ place (génération Fontaine–Kopa, Fontaine meilleur buteur avec 13 buts)

: (génération Fontaine–Kopa, Fontaine meilleur buteur avec 13 buts) 1962 (Chili) : Non qualifiée

: Non qualifiée 1966 (Angleterre) : Phase de groupes

: Phase de groupes 1970 (Mexique) : Non qualifiée

1974 (RFA) : Non qualifiée

: Non qualifiée 1978 (Argentine) : Phase de groupes

: Phase de groupes 1982 (Espagne) : 4ᵉ place (demi-finale mythique vs RFA)

: (demi-finale mythique vs RFA) 1986 (Mexique) : 3ᵉ place

: 1990 (Italie) : Non qualifiée

1994 (États-Unis) : Non qualifiée

: Non qualifiée 1998 (France – pays hôte) : Championne du monde

: 2002 (Corée/Japon) : Phase de groupes (élimination surprise)

: Phase de groupes (élimination surprise) 2006 (Allemagne) : Finaliste (défaite contre l’Italie)

: (défaite contre l’Italie) 2010 (Afrique du Sud) : Phase de groupes