Coupe du monde 2026 : L’équipe de France connait ses 3 premiers adversaires !
Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 vient d’avoir lieu. L’équipe de France connait donc ses premiers adversaires…
L’équipe de France connait ses premiers adversaires pour la Coupe du monde 2026 en Amérique. Le tirage au sort vient d’être effectué et les Bleus, têtes de série, ont été placés dans le groupe I.
La France face au Sénégal, la Norvège et soit l’Irak soit la Bolivie soit le Surinam
Ils affronteront le Sénégal, la Norvège et le vainqueur d’un barrage qui mettra aux prises la Bolivie, l’Irak et le Surinam.
Les matchs de l’équipe de France se joueront sur la côte Est, à New York, Philadelphie, Boston ou Toronto.
Le tirage a eu lieu à Washington, au Kennedy Center, en présence du président américain Donald Trump. Pour la première fois de l’histoire, quarante-huit nations participeront au tournoi, du 11 juin au 19 juillet 2026.
Les dates à retenir :
- Phase de groupes : du 11 juin au 27 juin 2026
- Seizièmes de finale : du 28 juin au 3 juillet 2026
- Huitièmes de finale : du 4 au 7 juillet 2026
- Quarts de finale : 9, 10 et 11 juillet 2026
- Demi-finales : 14 et 15 juillet 2026
- Match pour la 3ᵉ place : samedi 18 juillet 2026
- Finale : dimanche 19 juillet 2026
La France en Coupe du monde : les résultats depuis 1930
- 1930 (Uruguay) : Phase de groupes (éliminée)
- 1934 (Italie) : Huitièmes de finale
- 1938 (France – pays hôte) : Quarts de finale
- 1950 (Brésil) : Ne participe pas (forfait)
- 1954 (Suisse) : Phase de groupes
- 1958 (Suède) : 3ᵉ place (génération Fontaine–Kopa, Fontaine meilleur buteur avec 13 buts)
- 1962 (Chili) : Non qualifiée
- 1966 (Angleterre) : Phase de groupes
- 1970 (Mexique) : Non qualifiée
- 1974 (RFA) : Non qualifiée
- 1978 (Argentine) : Phase de groupes
- 1982 (Espagne) : 4ᵉ place (demi-finale mythique vs RFA)
- 1986 (Mexique) : 3ᵉ place
- 1990 (Italie) : Non qualifiée
- 1994 (États-Unis) : Non qualifiée
- 1998 (France – pays hôte) : Championne du monde
- 2002 (Corée/Japon) : Phase de groupes (élimination surprise)
- 2006 (Allemagne) : Finaliste (défaite contre l’Italie)
- 2010 (Afrique du Sud) : Phase de groupes
- 2014 (Brésil) : Quarts de finale
- 2018 (Russie) : Championne du monde
- 2022 (Qatar) : Finaliste (défaite contre l’Argentine aux tirs au but)