LOSC – OM : les tops-flops de la première mi-temps
Le LOSC mène 1-0 à la mi-temps contre l’OM. Un score logique. Voici nos tops-Flops…
Le LOSC mène 1-0 à la mi-temps face à un OM complètement timoré. C’est Ethan Mbappé qui a ouvert le score en profitant d’un long ballon de Bentaleb.
Nos TOPS
Mbappé
Un joli enchaînement sur son but. Il s’est aussi signalé par sa justesse sur les coups de pieds arrêtés
Bentaleb
Passeur décisif pour Mbappé et très précieux dans le jeu avec sa qualité de pied gauche.
Mandi
Dirige la défense du LOSC avec intelligence et sérieux.
LES FLOPS
De Zerbi
Ses choix ne sont pas payants. Son équipe ne joue pas. Mais avec un Onze aussi frileux, c’est pas simple… Il devra corriger le tir à la pause mais les entames de match, ce n’est vraiment pas son truc !
Rulli
Fautif sur le but avec une sortie mal maitrisée
Pavard
Ne s’est pas aligné sur le but, c’est lui qui couvre Mbappé. Et il a raté des passes.
Emerson
Du mal à se situer. Délaisse son couloir où Paixao est aussi en difficulté
Vermeeren
Son duo avec Kondogbia ne fonctionne pas. Averti après avoir pris un petit pont de Sahraoui
Greenwood, Aubameyang et Weah
Aux abonnés absents