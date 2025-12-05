ASSE : le FC Nantes a joué un vilain tour aux Verts, l’OL jubile !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

LOSC – OM : les tops-flops de la première mi-temps

LOSC – OM : les tops-flops de la première mi-temps
Laurent Hess
5 décembre 2025

Le LOSC mène 1-0 à la mi-temps contre l’OM. Un score logique. Voici nos tops-Flops…

Le LOSC mène 1-0 à la mi-temps face à un OM complètement timoré. C’est Ethan Mbappé qui a ouvert le score en profitant d’un long ballon de Bentaleb.

Nos TOPS

Mbappé

Un joli enchaînement sur son but. Il s’est aussi signalé par sa justesse sur les coups de pieds arrêtés

Bentaleb

Passeur décisif pour Mbappé et très précieux dans le jeu avec sa qualité de pied gauche.

Mandi

Dirige la défense du LOSC avec intelligence et sérieux.

LES FLOPS

De Zerbi

Ses choix ne sont pas payants. Son équipe ne joue pas. Mais avec un Onze aussi frileux, c’est pas simple… Il devra corriger le tir à la pause mais les entames de match, ce n’est vraiment pas son truc !

Rulli

Fautif sur le but avec une sortie mal maitrisée

Pavard

Ne s’est pas aligné sur le but, c’est lui qui couvre Mbappé. Et il a raté des passes.

Emerson

Du mal à se situer. Délaisse son couloir où Paixao est aussi en difficulté

Vermeeren

Son duo avec Kondogbia ne fonctionne pas. Averti après avoir pris un petit pont de Sahraoui

Greenwood, Aubameyang et Weah

Aux abonnés absents

Ligue 1LOSCOM
#A la une

Les plus lus

ASSE : le FC Nantes a joué un vilain tour aux Verts, l’OL jubile !
ASSE...

ASSE : le FC Nantes a joué un vilain tour aux Verts, l’OL jubile !

Par Laurent Hess
LOSC – OM : les tops-flops de la première mi-temps
Ligue 1...

LOSC – OM : les tops-flops de la première mi-temps

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland a flashé sur 5 joueurs !
ASSE...

ASSE : Horneland a flashé sur 5 joueurs !

Par Laurent Hess
Le milieu du LOSC Ayyoub Bouaddi après le nul à Dortmund.
Ligue 1...

PSG Mercato : Bouaddi prolonge au LOSC et dévoile ses grandes ambitions !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Flick s’étrangle, sa priorité défensive rêve du Real Madrid !
Bundesliga...

FC Barcelone Mercato : Flick s’étrangle, sa priorité défensive rêve du Real Madrid !

Par Laurent Hess
OM : la compo de De Zerbi pour le choc face au LOSC
Ligue 1...

OM : la compo de De Zerbi pour le choc face au LOSC

Par William Tertrin
Coupe du monde 2026 : L’équipe de France connait ses 3 premiers adversaires !
Equipe de France...

Coupe du monde 2026 : L’équipe de France connait ses 3 premiers adversaires !

Par Laurent Hess
ASSE : Joao Ferreira absent à Dunkerque, la raison dévoilée
ASSE...

ASSE : Joao Ferreira absent à Dunkerque, la raison dévoilée

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Le Barça a une nouvelle priorité offensive, le PSG climatisé sur deux dossiers du Mercato
ASSE...

Les infos du jour : Le Barça a une nouvelle priorité offensive, le PSG climatisé sur deux dossiers du Mercato

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un nouveau terrain de chasse privilégié par Kilmer Sports, Horneland applaudit !
ASSE...

ASSE Mercato : un nouveau terrain de chasse privilégié par Kilmer Sports, Horneland applaudit !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : une ancienne star du Barça et du foot mondial accusé de tourisme sexuel, la vérité est choquante !
FC Barcelone...

FC Barcelone : une ancienne star du Barça et du foot mondial accusé de tourisme sexuel, la vérité est choquante !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Un énorme flop du mercato prêt à tout pour rester !
FC Nantes...

FC Nantes : Un énorme flop du mercato prêt à tout pour rester !

Par Louis Chrestian
ASSE : le groupe pour Dunkerque est tombé, avec une absence surprise
ASSE...

ASSE : le groupe pour Dunkerque est tombé, avec une absence surprise

Par Laurent Hess
Stade Rennais, OM : Benatia repris de volée par Habib Beye
Ligue 1...

Stade Rennais, OM : Benatia repris de volée par Habib Beye

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un club turc annonce l’arrivée d’Enzo Bardeli (Dunkerque) !
ASSE...

ASSE Mercato : un club turc annonce l’arrivée d’Enzo Bardeli (Dunkerque) !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Les Canaris vont officialiser Machado, le RC Lens vraiment pas gourmand !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Les Canaris vont officialiser Machado, le RC Lens vraiment pas gourmand !

Par Laurent Hess
PSG : Lucas Beraldo sur la sellette, un départ dès cet hiver ?
Mercato...

PSG : Lucas Beraldo sur la sellette, un départ dès cet hiver ?

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !
Ligue 1...

PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !
ASSE...

ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !
Stade Rennais...

Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !

Par Louis Chrestian
OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?
Mercato...

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

Par Louis Chrestian
Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !
OGC Nice...

Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet