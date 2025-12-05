LOSC – OM : les tops-flops de la première mi-temps

Le LOSC mène 1-0 à la mi-temps contre l’OM. Un score logique. Voici nos tops-Flops…

Le LOSC mène 1-0 à la mi-temps face à un OM complètement timoré. C’est Ethan Mbappé qui a ouvert le score en profitant d’un long ballon de Bentaleb.

Nos TOPS

Mbappé

Un joli enchaînement sur son but. Il s’est aussi signalé par sa justesse sur les coups de pieds arrêtés

Bentaleb

Passeur décisif pour Mbappé et très précieux dans le jeu avec sa qualité de pied gauche.

Mandi

Dirige la défense du LOSC avec intelligence et sérieux.

LES FLOPS

De Zerbi

Ses choix ne sont pas payants. Son équipe ne joue pas. Mais avec un Onze aussi frileux, c’est pas simple… Il devra corriger le tir à la pause mais les entames de match, ce n’est vraiment pas son truc !

Rulli

Fautif sur le but avec une sortie mal maitrisée

Pavard

Ne s’est pas aligné sur le but, c’est lui qui couvre Mbappé. Et il a raté des passes.

Emerson

Du mal à se situer. Délaisse son couloir où Paixao est aussi en difficulté

Vermeeren

Son duo avec Kondogbia ne fonctionne pas. Averti après avoir pris un petit pont de Sahraoui

Greenwood, Aubameyang et Weah

Aux abonnés absents