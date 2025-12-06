Cardiff City vient de publier un communiqué très incisif à l’encontre du FC Nantes, alors qu’aura lieu lundi une audience entre les deux clubs devant le tribunal de commerce suite au transfert d’Emiliano Sala.

Fin janvier 2026, cela fera sept ans qu’Emiliano Sala est mort dans un dramatique accident d’avion. Sept ans au cours desquels le FC Nantes et Cardiff City se sont renvoyés la responsabilité de son décès et se sont attaqués sur tous les plans, judiciaires et économiques. Et le pire, c’est que c’est loin d’être fini ! Ce lundi 8 décembre aura lieu une audience au tribunal de commerce de Nantes entre les deux clubs. Le club gallois réclame une grosse somme d’argent aux Canaris au prétexte que ses prétendus manquements dans le transfert lui ont coûté une relégation, une dégradation de son image et plein d’autres choses, expliquées dans un communiqué au vitriol publié sur son site.

Cardiff réclame 120 M€ au FC Nantes !

« Cette audience marque une nouvelle étape vers la révélation de la vérité sur cette affaire et pour le renforcement de la responsabilité dans le monde du football. Cette affaire ne vise pas à nuire au football : elle vise à protéger son intégrité. Il s’agit de garantir des standards plus élevés dans notre sport, en particulier en matière de transferts. C’est une tragédie qui aurait pu – et dû – être évitée si les personnes impliquées dans le transfert du côté du FC Nantes n’avaient pas eu recours aux services d’un agent interdit d’exercice, lequel a organisé des vols illégaux pour conclure l’accord. »

Cardiff a estimé son préjudice financier à 120 M€. Une somme énorme mais qui correspond aux gains de droits TV des clubs outre-Manche. Le souci, c’est qu’il s’agit en d’une somme supérieure à la valeur du FC Nantes aujourd’hui ! Si jamais le tribunal de commerce donnait raison à Cardiff, la Maison Jaune serait en grand danger !