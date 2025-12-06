FC Nantes – RC Lens : les compos de Castro et Sage sont connues

Voici les compos officielles du match entre le FC Nantes et le RC Lens pour cette 15e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le FC Nantes, barragiste, accueille le leader, le RC Lens, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Castro et Pierre Sage. Coup d’envoi à 17h au stade de la Beaujoire.

Les compos officielles

FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Kwon, Deuff – Guirassy, El-Arabi, Abline.

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Bulatovic, Udol – Thauvin, Édouard, Saïd (cap).