Dunkerque – ASSE (1-0) : les 3 choses à retenir de la nouvelle défaite des Verts

Les choses à retenir de la nouvelle défaite des Verts contre Dunkerque en Ligue 2.

Ce samedi, l’ASSE s’est inclinée face à Dunkerque en Ligue 2, sa 5e défaite de la saison. Il y avait un joli coup à faire avec le match nul de Troyes, mais les Verts ont été punis par un but d’Enzo Bardeli à la 74e. Pour l’instant, Sainté reste 2e, en attendant de connaître le sort du match entre Bastia et le Red Star, qui a été arrêté vendredi soir. Voici les enseignements à tirer de ce match.

Toujours cette incapacité à enchaîner

Jusqu’à la 7e journée, l’ASSE avait parfaitement réussi à entretenir sa série de matchs sans défaite. Mais depuis le premier revers contre Guingamp, les Verts ne sont plus jamais parvenus à enchaîner une nouvelle série positive. Ils pouvaient signer une 3e victoire de suite après celles face à Troyes et Nancy, mais une nouvelle fois, ils se sont pris les pieds dans le tapis, incapables de profiter du faux pas de Troyes plus tôt ce samedi. Il y a pourtant eu des occasions, mais ça n’a pas suffi.

Enzo Bardeli

Au sein de la rédaction de But!, on a souvent cité Enzo Bardeli comme un potentiel renfort idéal pour l’ASSE. Petit message à Kilmer : il n’y a pas que la data qui compte ! Bardeli est un excellent joueur de Ligue 2, et c’est exactement avec des profils comme ça qu’une montée en Ligue 1 peut s’obtenir. Il surnage à Dunkerque, et je ne suis pas sûr qu’il restera longtemps en L2. C’était écrit qu’il ferait mal aux Verts, et ça s’est réalisé.

Encore des blessures…

Déjà pas épargnée par les blessures cette saison, l’ASSE vient de perdre un nouveau joueur sur blessure. Alors que Boakye était forfait de dernière minute, Ebenezer Annan s’est retrouvé au sol après un gros contact, et a dû céder sa place à Ben Old à la 36e. Le Ghanéen a quitté le terrain en larmes, et ses rêves de Coupe du Monde sont peut-être anéantis. Il faudra quand même attendre d’en savoir plus, en espérant que ce soit le moins grave possible.