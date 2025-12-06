Les notes du carton du PSG sur le Stade Rennais

Le PSG s’est largement imposé (5-0) ce soir face à un Stade Rennais qui n’a pourtant pas démérité. Kvaratskhelia (28e, 67e), Mayulu (38e), Mbaye (90e) et Ramos (93e) ont été les buteurs côté parisien.

PSG : Kvaratskhelia et Barcola en feu

Safonov (7) : un arrêt splendide, sur sa droite, sur une frappe de 20 mètres de Lepaul à la 27e. Il détourne sur son poteau le ballon, qui serait entré sans son intervention. Dans la foulée, Paris ouvre le score… Au chômage technique en seconde période.

Sa note à la pause : 7

Zaïre-Emery (5) (Ndjantou, 82e) : hyper actif et toujours en train de proposer des solutions, comme à la 34e, quand il se retrouve dans la profondeur, couloir gauche, mais que Kvara ajuste mal sa passe.

Sa note à la pause : 5

Marquinhos (5) : devance Lepaul du pied dans ses six mètres à la 10e, suite à un centre de la gauche. Même configuration et même sauvetage à la 26e.

Sa note à la pause : 5

Pacho (5) : a trouvé un client avec Embolo, qui ne l’a pas ménagé. Il a tenté de prendre des risques dans les relances, contrairement à Hernandez et Marquinhos.

Sa note à la pause : 5

Hernandez (4) : il n’avait pas d’adversaire direct car Frankowski marquait Kvara. Mais il est peu monté et s’est contenté de donner le ballon à Vitinha les rares fois où il l’avait… Il s’est un peu plus aventuré en attaque en seconde période mais a perdu le ballon quasiment à chaque fois. On comprend mieux pourquoi il reste derrière !

Sa note à la pause : 4

Neves (6) (Mbaye, 82e) : toujours aussi impressionnant et utile dans tous les compartiments du jeu. Passeur décisif pour Mayulu à la 38e sur un très bon centre en retrait après un appel malin. Son remplaçant, Mbaye, inscrit le quatrième but des siens d’une belle frappe enroulée dans la lucarne de Samba. Il aurait pu réaliser un doublé deux minutes plus tard.

Sa note à la pause : 6

Vitinha (6) (Ruiz, 72e) : une mauvaise relance d’entrée qui offre une occasion à Rennes (1ère). Ça a été sa dernière balle perdue. Une frappe sans danger pour Samba à la 9e. A part ça, quel métronome !

Sa note à la pause : 6

Mayulu (7) : envoie le ballon en touche sur une passe toute simple pour Kvara, qui était à deux mètres (12e). Preuve de sa fébrilité au début. Parfaitement placé à la 22e sur le centre de Lee mais il est surpris de voir les Rennais manquer le ballon et ce dernier passe en six mètres. Il inscrit le but du 2-0 en se trouvant à point nommé sur le centre en retrait de Neves. Bien trouvé par Kvara dans la surface à la 48e, il voit sa frappe du gauche terminer sur la barre de Samba. Passeur décisif pour Kvara sur le 3-0, d’un centre en retrait.

Sa note à la pause : 6

Barcola (7) : manque de spontanéité sur la passe de Kvara dans la surface à la 18e. En faisant une deuxième touche de balle, il voit les Rennais monter sur lui et le contrer. Une belle roulette à la 24e pour effacer un adversaire à l’entrée de la surface mais sa frappe du gauche est contrée. Avant-dernier passeur sur le deuxième but mais aussi sur le troisième car c’est lui qui intercepte la passe de Samba avant de servir Mayulu.

Sa note à la pause : 6

Lee (5) (Dembélé, 66e) : un enchaînement double contact-centre de haut niveau à la 22e. Mais Mayulu est aussi surpris que la défense rennaise pour reprendre son centre parfait. Frappe au-dessus à la 42e . Positionné en pointe, il devait s’attendre à passer une soirée compliquée et ça a été le cas. Mais, à son crédit, il faut souligner qu’il n’a jamais baissé les bras. Entré à sa place, Dembélé aurait pu marquer dès son premier ballon mais sa frappe du gauche sur le centre en retrait de Kvara était trop molle.

Sa note à la pause : 5

Kvaratskhelia (8) (Ramos, 72e) : un centre complètement raté à la 3e. Un super déboulé à la 18e au début duquel il met Frankowski dans le vent. Mais Barcola gâche son offrande. Dans la foulée du poteau rennais, il est trouvé à 40 mètres des buts bretons. Il percute dans le couloir, rentre dans l’axe et arme une frappe du droit imparable pour Samba. Encore un bon déboulé et un bon centre pour Dembélé à la 67e. Il marque le troisième but d’une frappe en force au point de pénalty après une passe décisive de Mayulu. Gonçalo Ramos, qui l’a remplacé, provoque l’expulsion de Jacquet et inscrit le cinquième but des siens d’une frappe du gauche de 25 mètres sur laquelle Samba met un temps infini à se coucher.

Sa note à la pause : 7

Rennes : soirée cauchemardesque pour Samba

Samba (4) : il a passé les 29e premières minutes à jouer tous les ballons au pied. Et sur la première frappe cadrée parisienne, il ne peut rien faire. Le pire scénario possible pour un gardien ! Pareil sur le deuxième but. Deux tirs cadrés parisiens, deux buts, ça fait mal ! Il réalise son premier arrêt du match à la 61e sur une frappe à bout portant de Barcola, action sur laquelle il aurait d’ailleurs pu sortir plus tôt, au moment du dribble de l’ancien Lyonnais. Un nouvel arrêt, plus facile celui-là, sur une frappe de Dembélé à la 66e. Sa très mauvaise relancé à la 69e conduit au troisième but parisien. Il met à nouveau en échec Barcola à la 76e mais ne peut rien sur le quatrième but parisien, signé Mbaye (90e). En revanche, soit il est surpris sur le cinquième but, soit il met énormément de temps à se coucher. C’était en tout la cerise sur le gâteau amer pour lui !

Sa note à la pause : 4

Frankowski (4) : à l’affut d’entrée sur une mauvaise passe de Vitinha. Sa frappe de volée passe de peu au-dessus. Défensivement, il a pris le bouillon face à Kvara. A la 62e, il parvient enfin à contrer ce dernier, en lui mettant une bonne semelle au passage.

Sa note à la pause : 4

Jacquet (2) : il a fait des interventions très propres et des relances du même calibre en première période. Mais sur les deux buts parisiens, la défense rennaise met trop de temps à monter. Il est expulsé à la 74e pour une semelle sur Ramos. Il nous semble qu’il n’a pas vu venir le Portugais, arrivé dans son dos pour lui chiper le ballon après une mauvaise passe de Merlin, mais l’arbitre a estimé que le geste était intentionnel et lui a infligé un second avertissement synonyme de rouge.

Sa note à la pause : 4

Aït Boudlal (4) : bien placé à la 21e pour repousser un centre de Kvara très menaçant. Même constat que pour Jacquet. Perd naïvement le ballon face à Barcola à la 76e. Heureusement, Samba détourne la tentative de ce dernier.

Sa note à la pause : 4

Brassier (4) : coupe magnifiquement une ouverture de Neves pour Barcola à la 5e. Il a très souvent eu Barcola dans son secteur et force est de constater qu’il n’est pas à l’aise avec des gabarits aussi vifs.

Sa note à la pause : 4

Al-Tamari (5) (Legendre, 84e) : un super déboulé dans le couloir gauche à la 5e qu’il ne peut conclure par un centre car il est bousculé au dernier moment. Ça aurait pu valoir un coup franc indirect dans la surface mais il semblerait que ça ait disparu… Sa vitesse a fait très mal aux Parisiens, comme sur ce déboulé dans le dos de la défense à la 32e, conclu par une frappe contrée en corner. Mais défensivement, ce n’est pas ça…

Sa note à la pause : 5

Rongier (5) : même pas conspué à chaque touche de balle pour son passé de Marseillais… Tout se perd ! Très précieux dans l’entrejeu, domaine où Paris excelle. Même en fin de match, quand tous ses partenaires tiraient la langue ou avaient baissé les bras, il a continué à se battre, empêchant deux actions dangereuses de se développer dans sa surface.

Sa note à la pause : 5

Cissé (5) (Merlin (4), 46e) : incroyable de culot pour ses 21 ans, il a trouvé des angles de passe très intéressants et n’a pas arrêté de batailler avec Vitinha et Neves. Etonnant que Beye l’ait sorti à la pause… Merlin, qui le remplace, se signale par une mauvaise passe à Jacquet, que Ramos intercepte, ce qui oblige le défenseur à faire faute et qui entraîne son expulsion…

Sa note à la pause : 5

Camara (4) (Blas, 84e) : a eu du mal se situer face aux changements de poste incessants des Parisiens. Moins à l’aise que ses deux compères du milieu.

Sa note à la pause : 4

Embolo (4) (Meïté, 84e) : intéressant en début de match dans son jeu dos au but et ses remises. Mais il n’a pas mis les pieds une seule fois dans la surface. Ennuyeux pour un attaquant. D’ailleurs, ça devait le démanger car il tente une frappe désespérée de 25 mètres alors qu’il est excentré à la 55e. Sans surprise, elle passe à côté…

Sa note à la pause : 4

Lepaul (5) (Rouault, 78e) : il lui manque une pointure de chaussure pour reprendre au premier poteau un très bon centre d’Al-Tamari à la 10e. Rebelote à la 26e. Dans la foulée de cette action, il est trouvé à l’entrée de la surface et frappe puissamment du droit mais Safonov se détend superbement et dévie sur son poteau. Dans la foulée, Paris ouvre le score… Il n’empêche qu’il a été le Rennais le plus dangereux.

Sa note à la pause : 5