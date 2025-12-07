ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)

L’ASSE n’a pas brillé sur le terrain en s’inclinant à Dunkerque (0-1) hier soir. Mais en parcage, les supporters stéphanois ont encore fait fort…

L’ASSE a concédé hier soir à Dunkerque sa 5e défaite de la saison. Un but d’Enzo Bardeli a suffi à l’USLD pour s’imposer et à l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a reconnu que le bilan de l’ASSE était insuffisant. « On n’est pas du tout là où j’espérais être et là où on devrait être en termes de performance », a-t-il glissé. Un avis partagé par les supporters stéphanois.

Les supporters de l’ASSE ont fêté la Saint-Barbe avec un superbe tifo

Ceux-ci étaient encore nombreux hier soir dans le Nord, malgré le froid et les kilomètres. Le parcage vert était plein et les supporters stéphanois se sont illustrés par un tifo XXL pour célébrer la Sainte-Barbe, la fête des mineurs. Plus sympa que les heurts entre eux lors du dernier déplacement à Troyes, même si cette fois l’ASSE avait su ramener les trois points de la victoire…

Une ASSE qui doit déjà se tourner vers la réception du Sporting Club de Bastia. C’est ce qu’a fait Horneland, hier soir. « Il l faudra impérativement trois points pour rester au contact », a-t-il glissé. Une obligation de résultat qui le concernera tout particulièrement, la patience de Kilmer Sports à son égard ayant sans doute ses limites…