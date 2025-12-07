FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)

LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)
Laurent Hess
7 décembre 2025

En marge de la défaite de l’OM sur le terrain du LOSC vendredi soir, les supporters marseillais présents dans le Nord se sont fait remarquer par certaines provocations envers les forces de l’ordre.

Le LOSC a frappé un grand coup en s’imposant 1–0 face à l’Olympique de Marseille, au Stade Pierre-Mauroy, vendredi soir, lors de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Une victoire à la fois précieuse et symbolique pour les Dogues, qui enchaînent une sixième rencontre consécutive sans défaite contre l’OM et reviennent à hauteur des Marseillais au classement.

Privés d’inspiration et de mouvement, les Marseillais ont affiché une inquiétante incapacité à se montrer dangereux dans la zone de vérité, et une torpeur indigeste. Une nouvelle contre-performance qui fait suite à une prestation déjà décevante contre Toulouse (2-2) et qui vaut à Roberto De Zerbi son lot de critiques.

Un chant anti police des supporters de l’OM à Lille

Manque d’intensité, absence de créativité, leaders discrets… la prestation de l’OM a laissé un goût amer. Le club phocéen semble manquer de caractère dans les grands rendez-vous, et devra rapidement corriger le tir sous peine de décrocher dans la lutte pour l’Europe. Et alors que se profile un déplacement en Belgique à l’Union Saint-Gilloise ce mardi, une vidéo fait polémique sur les réseaux sociaux par rapport au comportement des Ultras marseillais à Lille. On y voit ceux-ci reprendre en choeur un chant contre les forces de l’ordre. « Le chômage t’a donné un métier d’enc*lé. Être flic dans un stade, c’est un métier de b*tard. » Une prise de position et des propos que chacun appréciera évidemment selon ses propres convictions…

Ligue 1LOSCOM
#A la une#video

Les plus lus

FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit

Par Laurent Hess
LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)
Ligue 1...

LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)

Par Laurent Hess
RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !
Ligue 1...

RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !

Par Laurent Hess
OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi
Ligue 1...

OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi

Par Laurent Hess
FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend
FC Nantes...

FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé

Par Laurent Hess
ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)
ASSE...

ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !

Par Laurent Hess
Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)
FC Barcelone...

Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)

Par Laurent Hess
L'attaquant nigérian Victor Osimhen sous le maillot de Galatasaray.
Mercato...

Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?

Par Raphaël Nouet
Dunkerque – ASSE : les notes des Verts
ASSE...

Dunkerque – ASSE : les notes des Verts

Par Laurent Hess
La frappe de Lepaul à la 27e de PSG-Rennes que Safonov va détourner sur son poteau.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : ce moment où tout a basculé pour les Rouge et Noir

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal en action avec le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal victime d’un deepfake avec une bimbo

Par Raphaël Nouet
ASSE : absent à Dunkerque, Stassin a quand même fait parler de lui !
ASSE...

ASSE : absent à Dunkerque, Stassin a quand même fait parler de lui !

Par William Tertrin
La joie des Parisiens après leur troisième but face au Stade Rennais.
Ligue 1...

Les notes du carton du PSG sur le Stade Rennais

Par Raphaël Nouet
Waldemar et Franck Kita assistant au match entre le FC Nantes et l'AS Monaco l'an dernier à Louis-II.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : les Kita prêts à relancer un ancien du Stade Rennais cet hiver ?

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

Mercato : l’OM a fait l’impasse sur un ancien de Ligue 1 qui a la cote

Par William Tertrin
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro balance une grosse pique aux Kita, il pourrait le payer très cher

Par William Tertrin
Dunkerque – ASSE (1-0) : les 3 choses à retenir de la nouvelle défaite des Verts
ASSE...

Dunkerque – ASSE (1-0) : les 3 choses à retenir de la nouvelle défaite des Verts

Par William Tertrin
Le deuxième but du PSG, signé Mayulu.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais (2-0) : les notes à la pause

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
FC Nantes...

RC Lens : les plans du mercato hivernal bousculés… grâce au FC Nantes

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi lors du match face au LOSC.
Ligue 1...

OM : la défaite à Lille est-elle pour De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Real Betis – FC Barcelone (3-5) : les 3 choses à retenir de la victoire des Blaugrana
FC Barcelone...

Real Betis – FC Barcelone (3-5) : les 3 choses à retenir de la victoire des Blaugrana

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
Mercato...

Mercato : le PSG prêt à offrir un précieux renfort à l’OL cet hiver ?

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet