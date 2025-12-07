LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)

En marge de la défaite de l’OM sur le terrain du LOSC vendredi soir, les supporters marseillais présents dans le Nord se sont fait remarquer par certaines provocations envers les forces de l’ordre.

Le LOSC a frappé un grand coup en s’imposant 1–0 face à l’Olympique de Marseille, au Stade Pierre-Mauroy, vendredi soir, lors de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Une victoire à la fois précieuse et symbolique pour les Dogues, qui enchaînent une sixième rencontre consécutive sans défaite contre l’OM et reviennent à hauteur des Marseillais au classement.

Privés d’inspiration et de mouvement, les Marseillais ont affiché une inquiétante incapacité à se montrer dangereux dans la zone de vérité, et une torpeur indigeste. Une nouvelle contre-performance qui fait suite à une prestation déjà décevante contre Toulouse (2-2) et qui vaut à Roberto De Zerbi son lot de critiques.

Un chant anti police des supporters de l’OM à Lille

Manque d’intensité, absence de créativité, leaders discrets… la prestation de l’OM a laissé un goût amer. Le club phocéen semble manquer de caractère dans les grands rendez-vous, et devra rapidement corriger le tir sous peine de décrocher dans la lutte pour l’Europe. Et alors que se profile un déplacement en Belgique à l’Union Saint-Gilloise ce mardi, une vidéo fait polémique sur les réseaux sociaux par rapport au comportement des Ultras marseillais à Lille. On y voit ceux-ci reprendre en choeur un chant contre les forces de l’ordre. « Le chômage t’a donné un métier d’enc*lé. Être flic dans un stade, c’est un métier de b*tard. » Une prise de position et des propos que chacun appréciera évidemment selon ses propres convictions…