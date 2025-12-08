OM : quelles solutions pour De Zerbi afin de relancer les Marseillais ? 

Fragilisé par des mauvais choix en série à l’OM, Roberto De Zerbie jouera gros ce mardi contre l’Unnion Saint-Gilloise. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat pour savoir quelles options s’offrent à lui pour relancer la machine.

Aligner un 4-4-2

Pour se relancer face à l’Union Saint-Gilloise, Roberto De Zerbi dispose enfin de plusieurs options claires pour remettre l’OM à l’endroit. D’abord, il peut s’appuyer sur une défense à 4 plus stable, histoire de stopper l’hémorragie et d’éviter les expérimentations qui ont coûté cher à Lille. Ensuite, le retour du taulier Pierre-Emile Höjbjerg change tout : le Danois apporte l’équilibre, l’agressivité et le leadership qui ont cruellement manqué au milieu.

Avec lui, l’équipe joue plus haut, plus juste, plus sereine. Enfin, De Zerbi peut tenter un vrai coup offensif : aligner deux pointes, Robinio Vaz aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier pour l’activité, la profondeur et la percussion, le second pour la finition et l’expérience européenne. Une association complémentaire qui pourrait dynamiter l’Union Saint-Gilloise et redonner à l’OM une présence dangereuse dans le dernier tiers, ce qui manque depuis plusieurs matchs.

Bastien AUBERT

Sortir Paixao du onze et aligner Vaz

Contrairement à Bastien, je ne pense pas que changer le cadre tactique soit une bonne chose en cette période où les résultats ne sont pas bons. Les joueurs ont déjà des soucis physiques et/ou techniques, si en plus on leur change leur schéma de jeu, on risque de les perdre ! Par contre, il y a certains éléments qui ne sont pas au niveau attendu. Je pense notamment à Igor Paixao. Déjà, je trouve que le Brésilien est mal utilisé car l’OM ne profite jamais de sa grosse frappe de balle. Il lui est demandé de bien défendre et de rester un maximum dans son couloir. C’est dommage ! On a vu contre l’Ajax que quand il peut entrer et armer, il fait souvent mouche…

Moins performant actuellement, Paixao devrait faire un tour sur le banc. Juste le temps qu’il retrouve de l’énergie. Je serais Roberto De Zerbi, je décalerais Pierre-Emerick Aubameyang à son poste, le Gabonais ayant été plusieurs fois performant dans le couloir gauche et je titulariserais Robinio Vaz en pointe. Le jeune attaquant a du feu dans les jambes, il se bat beaucoup, se procure des occasions et ouvre des brèches dont profitent ses partenaires. Ce serait, à mon sens, le principal changement que Roberto De Zerbi devrait apporter à son équipe pour le déplacement en Belgique.

Raphaël NOUET