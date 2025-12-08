L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, pourrait bien être obligé de se priver des services d’Ousmane Dembélé pour le déplacement à Bilbao mercredi. En effet, l’attaquant est malade…

Vu le nombre de pépins physiques qu’ont subi ses joueurs depuis le début de la saison, Luis Enrique n’est plus à une absence près. Mais il n’empêche que celle qui se profile est d’importance. Selon Le Parisien, Ousmane Dembélé est très incertain pour le match de mercredi à San Mamès contre l’Athletic Bilbao en Champions League. Le Ballon d’Or 2025 souffre d’un syndrome grippal et ne s’est pas entraîné ce lundi. Le staff prendra une décision concernant sa participation demain.

Lee l’a bien remplacé dans le onze contre Rennes

Cela ne changera pas forcément grand-chose au onze de départ du PSG dans l’antre des Lions. En effet, Luis Enrique prend garde à ne pas brusquer le retour de Dembélé, lui qui a déjà souffert de deux blessures cette saison. Depuis son retour sur les terrains le 4 novembre, l’attaquant a eu droit à 11 minutes contre Tottenham (5-3), 26 à Monaco (0-1) et autant face à Rennes (5-0) samedi. Lors de ce dernier match, Dembélé a d’ailleurs failli marquer sur sa première balle mais sa frappe n’était pas assez appuyée.

Ce contretemps serait donc plus préjudiciable pour l’ancien Barcelonais que le PSG en lui-même. Samedi, même s’il n’a pas été le meilleur de son équipe, Lee Kang-in s’est démené en pointe. Et si Kvaratskhelia et Barcola ont brillé, c’est peut-être aussi parce que le Sud-Coréen a fait les appels nécessaires pour leur libérer des espaces.