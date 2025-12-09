PSG : un retour de poids et un double coup dur avant Bilbao !

Selon RMC Sport, Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé ne sont pas dans le groupe du PSG pour Bilbao.

Alors que le PSG se prépare à affronter l’Athletic Bilbao ce mercredi en Ligue des Champions (21h), et avant la conférence de presse programmée ce soir, la composition du groupe de Luis Enrique réserve son lot de bonnes et mauvaises nouvelles.

Selon RMC Sport, Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé ne figurent pas dans le groupe retenu pour ce déplacement. Le gardien français souffre toujours d’une gêne à la cheville, tandis que l’attaquant français est indisponible pour cause de maladie. En revanche, une bonne nouvelle pour Luis Enrique : Désiré Doué fait son retour dans le groupe parisien.

Son retour offre un peu de répit à l’entraîneur espagnol, qui devra néanmoins composer avec l’absence de ses deux cadres pour ce match crucial. Ces nouvelles contraintes pourraient pousser Luis Enrique à revoir certaines options tactiques, en particulier dans le secteur offensif où Dembélé aurait dû être un atout majeur.