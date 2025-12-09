La mère d’Emiliano Sala a suivi à distance l’audience ayant opposé le FC Nantes à Cardiff au tribunal de commerce. Elle juge la position de la Maison Jaune scandaleuse…

Lundi, au tribunal de commerce de Nantes, s’est tenue l’audience entre le FC Nantes et Cardiff City au sujet du litige qui les oppose concernant le transfert d’Emiliano Sala. Le club gallois réclame 120 M€ à la Maison Jaune pour le préjudice subi avec le décès de l’attaquant argentin le 21 janvier 2019. Alors que les Blue Birds lui avaient réservé un vol, le FCN l’a fait voyager dans un avion privé piloté par un ami de la famille McKay, qui s’est occupée de la transaction. Des McKay qui n’avaient pas le droit de gérer ce transfert car le père, Willie, avait perdu sa licence d’agent. Il a eu recours à son fils, Mark, pour gérer l’opération.

« La manière dont le FC Nantes a plaidé sa cause est révoltante »

L’Equipe a contacté la mère d’Emiliano Sala pour lui demander ce qu’elle avait pensé de cette audience. Elle a suivi les débats à distance, via une interprète présente aux côtés des avocats de Cardiff, qui lui envoyait des messages. Elle porte un jugement très négatif sur le FCN : « La manière dont le FC Nantes a plaidé sa cause est révoltante. Willie McKay s’est servi de son fils pour conclure une affaire juteuse alors que sa licence avait été révoquée. Le FC Nantes prétend ne pas être responsable, ce qui est scandaleux. La négligence du FC Nantes et de son agent à l’époque a coûté la vie à mon fils. Tout ce que je veux, c’est que justice soit faite ».

Le tribunal de commerce rendra son verdict le 30 mars. Le FC Nantes peut trembler car s’il doit s’acquitter des 120 M€ réclamés par Cardiff City, cela pourrait le conduire dans le précipice…