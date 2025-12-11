Aïssa Moments fascine autant qu’elle intrigue. Coach love de renom et comédienne, elle a accepté de se confier en exclusivité à Public sur son mariage et la polémique autour de son époux… Christophe Galtier ?

Faut-il encore présenter Aïssa Moments ? Connue pour ses interventions dans « Les Princes de l’Amour » sur W9, elle est surtout une experte des relations amoureuses. Elle s’est également imposée sur YouTube et TikTok, où elle prodigue conseils et stratégies pour mieux vivre ses relations sentimentales. Le mois dernier, elle s’est retrouvée au cœur d’une polémique après avoir dévoilé des détails sur son mariage.

« J’ai fait le choix de… »

Interrogée sur les rumeurs qui affirment que Christophe Galtier serait son mari, Aïssa Moments a répondu : « Les gens aiment savoir et je ne peux pas leur en vouloir mais j’aime la réalité. Et la réalité, c’est que ce qui compte pour moi, ce n’est pas que les gens sachent qui est mon mari… mais comment on vit, comment on se respecte, et comment on se protège. J’ai fait le choix de garder ce qui est précieux… silencieux. »

Le mystère percé autour de Galtier ?

Avec cette déclaration, l’ancienne candidate de télé-réalité préfère le mystère à la polémique, tout en rappelant que l’important réside dans la qualité de la relation et le respect mutuel. Ce qui n’écarte pas de facto l’ancien entraîneur de l’ASSE, du PSG ou encore du LOSC…