L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, vient de communiquer son onze de départ pour le match à San Mamés, face à l’Athletic Bilbao, comptant pour la 6e journée du tour de Ligue de la C1.

A 21h, le Paris Saint-Germain pénètrera dans la tanière du lion, ou plutôt des Lions, puisque c’est le surnom des joueurs de l’Athletic Bilbao. Les joueurs de Luis Enrique s’avancent avec confiance dans l’enfer de San Mamés, où les locaux en ont pris trois il y a pile une semaine contre le Real Madrid. Le PSG, s’il joue au niveau qui a été le sien contre le Stade Rennais (5-0) samedi, a de bonnes chances de prendre les trois points, surtout que Luis Enrique se méfie grandement d’une équipe qui lui a toujours causé des problèmes quand il était joueur, puis entraîneur du Barça. La grande question était de savoir si l’Espagnol allait titulariser Désiré Doué, de retour dans le groupe après sa rechute à Lorient (1-1), et Nuno Mendes. La réponse est dans le onze qui suit :

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.