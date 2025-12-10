À LA UNE DU 10 DéC 2025
[22:00]OM, LOSC, PSG : Balerdi et Bouaddi futurs coéquipiers, une dinguerie se prépare au Mercato ! 
[21:32]FC Nantes : l’entraîneur du SCO donne un premier conseil à Kantari
[21:14]Jacquet (Stade Rennais) et l’OL connaissent leur sanction
[21:01]ASSE : un blessé annonce son retour
[20:43]FC Nantes : un ennemi de Kita et un ex de l’OM avec Kantari
[20:09]Real Madrid : 4 Merengue prennent cher après leur craquage contre le Celta
[19:51]Athletic Bilbao – PSG : le onze parisien pour arracher la victoire à San Mamés
[19:43]Real Madrid – Manchester City : le onze de Xabi Alonso pour sauver sa tête
[19:38]ASSE : un énorme dérapage s’est produit à Dunkerque, le bilan est terrible
[19:18]FC Nantes : Kantari, pas officiellement nommé, déjà rejeté !

Athletic Bilbao – PSG : le onze parisien pour arracher la victoire à San Mamés

Par Raphaël Nouet - 10 Déc 2025, 19:51
Luis Enrique lors de l'entraînement du PSG sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, vient de communiquer son onze de départ pour le match à San Mamés, face à l’Athletic Bilbao, comptant pour la 6e journée du tour de Ligue de la C1.

A 21h, le Paris Saint-Germain pénètrera dans la tanière du lion, ou plutôt des Lions, puisque c’est le surnom des joueurs de l’Athletic Bilbao. Les joueurs de Luis Enrique s’avancent avec confiance dans l’enfer de San Mamés, où les locaux en ont pris trois il y a pile une semaine contre le Real Madrid. Le PSG, s’il joue au niveau qui a été le sien contre le Stade Rennais (5-0) samedi, a de bonnes chances de prendre les trois points, surtout que Luis Enrique se méfie grandement d’une équipe qui lui a toujours causé des problèmes quand il était joueur, puis entraîneur du Barça. La grande question était de savoir si l’Espagnol allait titulariser Désiré Doué, de retour dans le groupe après sa rechute à Lorient (1-1), et Nuno Mendes. La réponse est dans le onze qui suit :

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

