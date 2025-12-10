À LA UNE DU 10 DéC 2025
[22:00]OM, LOSC, PSG : Balerdi et Bouaddi futurs coéquipiers, une dinguerie se prépare au Mercato ! 
[21:32]FC Nantes : l’entraîneur du SCO donne un premier conseil à Kantari
[21:14]Jacquet (Stade Rennais) et l’OL connaissent leur sanction
[21:01]ASSE : un blessé annonce son retour
[20:43]FC Nantes : un ennemi de Kita et un ex de l’OM avec Kantari
[20:09]Real Madrid : 4 Merengue prennent cher après leur craquage contre le Celta
[19:51]Athletic Bilbao – PSG : le onze parisien pour arracher la victoire à San Mamés
[19:43]Real Madrid – Manchester City : le onze de Xabi Alonso pour sauver sa tête
[19:38]ASSE : un énorme dérapage s’est produit à Dunkerque, le bilan est terrible
[19:18]FC Nantes : Kantari, pas officiellement nommé, déjà rejeté !

Real Madrid – Manchester City : le onze de Xabi Alonso pour sauver sa tête

Par Raphaël Nouet - 10 Déc 2025, 19:43
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors de la conférence de presse avant Manchester City.

Ce soir, le Real Madrid ne doit pas s’incliner face à Manchester City au Bernabeu pour le compte de la 6e journée du tour de Ligue de la C1 sinon son entraîneur, Xabi Alonso, sera débarqué.

On va enfin savoir. Savoir si les joueurs du Real Madrid font corps derrière leur entraîneur, Xabi Alonso, ou pas. Le technicien avait deux matches, le Celta Vigo et Manchester City, à domicile pour sauver sa tête. Le premier a été perdu (0-2) dimanche. Le second débutera ce soir à 21h. Les médias espagnols font état d’une fracture entre le technicien et une partie de son groupe. Au vu des derniers résultats, on peut effectivement penser qu’ils l’ont lâché. Lui éviteront-ils le siège éjectable ce soir contre l’équipe de Pep Guardiola ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, c’est sans Kylian Mbappé, touché à une main, que les Merengue débuteront la partie. Mais pas avec Endrick, Gonzalo lui ayant été préféré… Voici le onze de départ, peut-être le dernier au Real, de Xabi Alonso.

Real Madrid : Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos, Bellingham – Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr.

