Les confrontations directes entre Luis Enrique et Ernesto Valerde, respectivement entraîneurs du PSG et de l’Athletic Bilbao, ont souvent tourné à l’avantage du Parisien.

Hier, lors de sa conférence de presse avant le match contre le PSG, l’entraîneur de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, a fait cette déclaration amusante : « Luis Enrique a été notre adversaire lorsque nous avons inauguré San Mamés (avec Gijon, le 16 septembre 2013) et c’est génial de nous retrouver ici. Avant, je le voyais partout, avec le Barca, la Supercoupe, j’avais du Luis Enrique partout (rires). C’est une joie de le revoir, c’est un très bon coach et nous lui souhaitons le meilleur ».

17 matches contre Valverde, 11 victoires pour Luis Enrique !

Que voulait dire Valverde quand il a déclaré qu’il voyait Luis Enrique partout ? Il semblerait que ce soit lié au fait que, lorsque l’entraîneur du PSG était au FC Barcelone, il affrontait souvent l’Athletic, évidemment en Liga mais aussi en Coupe du Roi et en Supercoupe. Et il gagnait quasi systématiquement. Les statistiques font d’ailleurs très mal à Valverde : en 17 matches contre Luis Enrique, il ne s’est imposé que 4 fois, pour 3 nuls et 11 défaites. Et encore, deux de ses succès ont été enregistrés quand Luis Enrique entraînait Gijon…

Entre Barcelone et Paris, l’ancien attaquant a eu des effectifs et des moyens largement supérieurs à ceux de Valverde. Ce sera encore le cas ce soir. Malgré l’atmosphère incandescente de San Mamés, il y a donc de grandes chances que Luis Enrique décroche un 12e succès en 18 matches face à son compatriote !