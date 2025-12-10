En conférence de presse, l’entraîneur du SCO d’Angers, Alexandre Dujeux, a dévoilé les clefs du mini-derby face au FC Nantes vendredi soir.

En début d’après-midi, Alexandre Dujeux s’est présenté devant les médias pour évoquer le mini-derby contre Nantes vendredi soir. A ce moment-là, Luis Castro était toujours l’entraîneur des Canaris. Même si ses dirigeants travaillaient déjà à son remplacement… Dans deux jours, quand arrivera le moment du coup d’envoi, c’est à Ahmed Kantari que Dujeux serrera la main. Beau joueur, il lui a donné un conseil : « Pour moi, on est à égalité avant ce match. C’est l’équipe qui sera la meilleure, la plus efficace ou qui maîtrisera le mieux ses émotions qui gagnera ».

« Maîtriser ses émotions », c’est pas gagné !

« Maîtriser ses émotions »… Ce n’était déjà pas simple pour les Canaris quand Luis Castro était encore en poste. Mais après une telle semaine ! Depuis lundi, les joueurs du FC Nantes voient les rumeurs se multiplier, de l’arrivée de Will Still au maintien de Luis Castro jusqu’à la trêve hivernale, avant son renvoi surprise, juste après qu’il a donné sa conférence de presse aux médias… Comment pourraient-ils conserver leurs nerfs après des journées aussi tendues ?

Même si Alexandre Dujeux assure que les deux équipes partiront sur un pied d’égalité vendredi soir, il n’en est rien. Le SCO a remporté trois de ses quatre derniers matches, a plus de certitudes dans le jeu et a pris ses distances avec la zone rouge. Alors que les Canaris, eux, sont en chute libre, surtout depuis le début de la semaine…