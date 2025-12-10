Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, va collaborer avec Eric Blahic, que Waldemar Kita n’apprécie pas, et Gilles Marambaud, un ancien préparateur physique de l’OM.

Cela fait moins de deux heures qu’Ouest-France a révélé que Luis Castro était limogé et remplacé par Ahmed Kantari. Les supporters du FC Nantes se déchaînent contre leur direction, accusée de faire n’importe quoi. Le profil de Kantari, qui n’a connu qu’une seule expérience en tant qu’entraîneur principal, totalement ratée, à Valenciennes, inquiète autant qu’elle interroge. Et ce n’est pas la composition de son staff technique qui risque d’arranger les choses.

Waldemar Kita pas fan d’Eric Blahic

Selon Ouest-France, Kantari devrait être épaulé par Eric Blahic et Stéphane Mangione, plus un préparateur physique nommé Gilles Marambaud. Emmanuel Merceron a rappelé que Blahic n’était pas du tout apprécié par Waldemar Kita. Sachant que le propriétaire du FC Nantes souhaite reprendre la main sur son club, pourquoi a-t-il accepté cette nomination ? Marambaud, lui, a officié par le passé du côté de l’Olympique de Marseille, un club qui n’a pas franchement la cote auprès des ultras canaris.

Eric Blahic a longtemps été l’adjoint de Jocelyn Gourvennec. Il bénéficie d’une certaine expérience, ce qui est une bonne nouvelle vu la tâche qui attend le nouveau staff du FC Nantes. Avec, pour commencer, un mini-derby très important à Angers vendredi.