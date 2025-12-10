À LA UNE DU 10 DéC 2025
[22:00]OM, LOSC, PSG : Balerdi et Bouaddi futurs coéquipiers, une dinguerie se prépare au Mercato ! 
[21:32]FC Nantes : l’entraîneur du SCO donne un premier conseil à Kantari
[21:14]Jacquet (Stade Rennais) et l’OL connaissent leur sanction
[21:01]ASSE : un blessé annonce son retour
[20:43]FC Nantes : un ennemi de Kita et un ex de l’OM avec Kantari
[20:09]Real Madrid : 4 Merengue prennent cher après leur craquage contre le Celta
[19:51]Athletic Bilbao – PSG : le onze parisien pour arracher la victoire à San Mamés
[19:43]Real Madrid – Manchester City : le onze de Xabi Alonso pour sauver sa tête
[19:38]ASSE : un énorme dérapage s’est produit à Dunkerque, le bilan est terrible
[19:18]FC Nantes : Kantari, pas officiellement nommé, déjà rejeté !

PSG

om

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

FRANCE

FC Nantes : un ennemi de Kita et un ex de l’OM avec Kantari

Par Raphaël Nouet - 10 Déc 2025, 20:43
💬 Commenter
Eric Blahic quand il était sélectionneur adjoint de l'équipe de France féminine.

Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, va collaborer avec Eric Blahic, que Waldemar Kita n’apprécie pas, et Gilles Marambaud, un ancien préparateur physique de l’OM.

Cela fait moins de deux heures qu’Ouest-France a révélé que Luis Castro était limogé et remplacé par Ahmed Kantari. Les supporters du FC Nantes se déchaînent contre leur direction, accusée de faire n’importe quoi. Le profil de Kantari, qui n’a connu qu’une seule expérience en tant qu’entraîneur principal, totalement ratée, à Valenciennes, inquiète autant qu’elle interroge. Et ce n’est pas la composition de son staff technique qui risque d’arranger les choses.

Waldemar Kita pas fan d’Eric Blahic

Selon Ouest-France, Kantari devrait être épaulé par Eric Blahic et Stéphane Mangione, plus un préparateur physique nommé Gilles Marambaud. Emmanuel Merceron a rappelé que Blahic n’était pas du tout apprécié par Waldemar Kita. Sachant que le propriétaire du FC Nantes souhaite reprendre la main sur son club, pourquoi a-t-il accepté cette nomination ? Marambaud, lui, a officié par le passé du côté de l’Olympique de Marseille, un club qui n’a pas franchement la cote auprès des ultras canaris.

Eric Blahic a longtemps été l’adjoint de Jocelyn Gourvennec. Il bénéficie d’une certaine expérience, ce qui est une bonne nouvelle vu la tâche qui attend le nouveau staff du FC Nantes. Avec, pour commencer, un mini-derby très important à Angers vendredi.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot