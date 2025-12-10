Ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, Ahmed Kantari devrait succéder à Luis Castro. Mais sa nomination ne réjouit pas spécialement les supporters du FC Nantes !

Le FC Nantes a réussi un exploit rare : faire mieux que l’OGC Nice en matière de grand n’importe quoi ! Les Azuréens ont pourtant faire fort avec l’agression de deux de leurs joueurs et du directeur sportif par des ultras, ainsi que les conséquences de ces actes. Mais les Canaris ont décidé de les challenger en virant Luis Castro, puis non, pas tout de suite mais bientôt et finalement ce soir. Juste après qu’il a assumé son rôle en étant présent à la conférence de presse du match à l’avant-veille du match contre Angers. Incroyable, mais dans le mauvais sens du terme.

Un accueil glacial pour Kantari ?

Pour succéder à Castro, Ahmed Kantari, ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, est fortement pressenti, selon Ouest-France. Et c’est peu dire que la nomination de l’ancien défenseur ne fait pas que des heureux. Ainsi, Emmanuel Merceron a écrit sur X : « J’ai pas les mots. J’ai même pas envie de dire tout le mal que je pense des Kita, des compétences de Kantari… Je suis dégouté par tous ces mongols. Qu’ils coulent en Ligue 2. Luis Castro sacrifié au nom des erreurs des Kita…. Maintenant, Kantari, qui a échoué à faire remonter Valenciennes avec un effectif XXL pour le National, va arriver et bénéficier d’un mercato avec des salaires 3 à 4 fois supérieurs que ce qu’a connu Luis pour construire son effectif. Franck et Waldemar Kita, ils ont pissé sur Castro parce qu’il avait pas d’expérience. Du coup, ils décident quoi ? « Allez, on met un mec qui a encore moins d’expérience que lui et qui a échoué sur sa première expérience en tant que coach. » ILS SONT GRANDS. On a su mal accueillir Domenech. On a su mal accueillir Gourvennec. Kantari, je crois qu’on n’est pas prêt à ce qui va arriver ».

Même son de cloche du côté d’Ablinho, qui écrit : « Et le pire, c’est qu’ils ne virent pas Castro pour un cador. Non, non, c’est AHMED KANTARI, qui a pour seule expérience d’entraineur principal un FIASCO à VALENCIENNES !!! Mais quel cirque ce club, quel cirque !!! On croirait qu’ils font exprès mais non ils juste nuls ! ». Les prochains jours s’annoncent mouvementés du côté de Nantes !