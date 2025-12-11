OM Mercato : un dossier très chaud de l’été dernier tombe à l’eau pour cet hiver

L’OM voit s’éloigner l’un de ses rêves estivaux : Kobbie Mainoo (20 ans), jeune talent de Manchester United, file tout droit vers Naples. Pression, blessures et course au prêt animent un dossier brûlant au rythme du mercato hivernal.

L’OM sur Mainoo : l’espoir s’envole, Naples accélère

L’Olympique de Marseille avait coché le nom de Kobbie Mainoo dès l’été dernier. L’idée ? Injecter une vraie touche de jeunesse et d’énergie dans son entrejeu. Mais à mesure que l’hiver approche, le club phocéen doit se rendre à l’évidence : la pépite anglaise a désormais d’autres priorités. En quête de temps de jeu, Mainoo n’a jamais fermé la porte à un passage en Ligue 1, mais la nouvelle donne napolitaine (le joueur veut un prêt) a tout balayé sur son passage.

Mercato : Naples fonce pour combler les absents

Coup de chaud sur le banc napolitain ! Antonio Conte doit pallier la perte de cadres majeurs : Frank Anguissa out de façon indéterminée, Kevin De Bruyne forfait longue durée, Billy Gilmour blessé, Stanislav Lobotka toujours incertain… L’urgence pousse Naples à foncer sur Mainoo, profil parfait pour réinventer le cœur du jeu. Le staff napolitain veut acter un prêt express pour tenir le rythme en Serie A.

Cette cascade d’absences rend la venue de Mainoo déjà essentielle : l’opération séduction est lancée et Naples insiste, bien décidé à s’offrir le jeune Mancunien dès janvier.

Manchester United : frustration, manque de temps de jeu pour Mainoo

À Manchester United, Mainoo traîne sa frustration. Malgré des performances prometteuses la saison passée, il n’a jamais été titularisé en Premier League cette saison (183 minutes jouées), la faute à la concurrence de Casemiro et Bruno Fernandes. Le joueur, estimé à 40 millions d’euros par Transfermarkt, veut enfin s’exprimer (il fait pression pour partir dès cet hiver) pour ne pas gâcher une saison clef pour son développement.

Mainoo cherche ainsi une porte de sortie rapide via un prêt, et l’hypothèse OM ne fait plus rêver. Rúben Amorim reste prudent, mais au sein du club anglais le malaise est palpable, ce qui précipite le dossier napolitain.

L’OM distancé, la Serie A comme nouvelle rampe de lancement

L’OM, qui rêvait d’en faire son chef d’orchestre du milieu, doit revoir ses plans. La piste marseillaise aurait pu séduire un Mainoo désireux de s’imposer en Ligue 1, mais la pression et le contexte napolitain rebattent les cartes. L’intérêt de Marseille pour Mainoo? Réel… mais déjà dépassé.

Pour Mainoo, l’objectif est clair : renouer avec le jeu, retrouver l’éclat, relancer la machine et frapper à la porte de l’équipe nationale anglaise pour la Coupe du monde 2026. Jouer, briller, convaincre, tout doit se passer maintenant.

Un virage décisif pour Mainoo et Naples

Mainoo aborde donc l’hiver avec une seule obsession : rebondir vite et fort. Naples, chamboulé par les pépins physiques et avide de reconquête, offre un vrai projet sportif. L’OM regarde le train filer, relégué au rang d’observateur alors que la Serie A ouvre grand les bras au prodige de Stockport.

Entre ambitions napolitaines et relégation marseillaise dans ce dossier, le bras de fer du mercato ne fait que commencer, et la trajectoire de Mainoo deviendra vite l’une des plus scrutées de l’hiver.