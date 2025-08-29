Rúben Amorim ferme la porte à un départ de Kobbie Mainoo

L’avenir de Kobbie Mainoo fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs jours, avec plusieurs clubs intéressés par un prêt du jeune milieu de terrain de Manchester United. Mais l’entraîneur des Red Devils, Rúben Amorim, a tenu à clarifier les choses : le joueur de 20 ans n’est pas destiné à quitter Old Trafford.

Amorim catégorique sur Mainoo

Interrogé sur la situation du milieu anglais, le technicien portugais a été ferme :

« Je veux que Kobbie reste. Il doit se battre pour sa place, et nous avons besoin de Kobbie. Cela ne va pas changer. »

Un message clair envoyé autant au joueur qu’aux clubs intéressés, dont l’Olympique de Marseille, qui suivait attentivement son profil.

Une pépite déjà incontournable

Révélé la saison dernière sous les couleurs de Manchester United, Mainoo s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes et son sang-froid ont convaincu Amorim de l’intégrer durablement dans son projet.

L’OM et d’autres clubs refroidis

L’OM, qui cherchait à renforcer son entrejeu après plusieurs dossiers manqués, s’était positionné sur le joueur. Mais la déclaration de Rúben Amorim semble mettre un terme aux spéculations : Mainoo ne devrait pas quitter Manchester cet été.

Objectif : s’imposer chez les Red Devils

Pour Amorim, il est clair que l’avenir de Mainoo s’écrit à Manchester : le coach veut voir son jeune milieu relever le défi de la concurrence et franchir un cap en Premier League. Une décision qui montre aussi la volonté du club mancunien de miser sur ses pépites formées à l’académie.