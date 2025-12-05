OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

À Marseille, la recherche du futur avant-centre bat déjà son plein. Et une piste surprenante pourrait bien venir d’Angleterre. Manchester United, qui prépare un grand ménage cet hiver, s’apprête à ouvrir la porte à quatre joueurs : Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee et Tyrell Malacia.

Mais s’il y a bien un nom qui met le feu aux discussions du côté de la Canebière, c’est celui de Joshua Zirkzee. L’attaquant néerlandais de 24 ans, annoncé en difficulté depuis son arrivée à Old Trafford, pourrait bénéficier d’un bon de sortie… et surtout à un prix largement inférieur à son coût d’achat. Une opportunité qui ne passe jamais inaperçue dans l’esprit des décideurs marseillais.

Zirkzee, le coup parfait pour préparer l’après-Aubameyang ?

Évalué à 28 millions d’euros par le site Transfermarkt, Zirkzee représente exactement le type de profil qui pourrait s’inscrire dans la durée à l’OM : jeune, technique, puissant, et déjà habitué aux grandes ambiances européennes.

S’il n’a pas encore explosé en Premier League, son potentiel reste intact et ce genre de pari, Marseille sait les transformer en véritables réussites.

Pendant ce temps, Pierre-Emerick Aubameyang, malgré ses 36 ans, continue d’enchaîner les performances et de porter l’attaque olympienne. Mais le club le sait : il va falloir préparer la relève. Et pour épauler, puis peut-être succéder, à l’ancien buteur d’Arsenal, le duo prometteur Amine Gouiri – Robinho Vaz aura besoin d’un point d’ancrage supplémentaire devant.

Un Joshua Zirkzee sur le marché… ça ne se refuse pas

Si Manchester United est réellement prêt à brader son attaquant, l’OM serait bien inspiré de se positionner rapidement. Car un profil comme Zirkzee, capable de décrocher, créer, combiner et marquer, pourrait devenir un atout majeur du projet marseillais sur les prochaines saisons.