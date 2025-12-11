FC Nantes : le successeur de Luis Castro est connu, son staff aussi (officiel)

Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

C’est désormais officiel : Ahmed Kantari succède à Luis Castro sur le banc du FC Nantes.

Le FC Nantes a officiellement annoncé ce jeudi la fin de la mission de Luis Castro à la tête de l’équipe professionnelle. Arrivé cette saison, l’entraîneur portugais quitte donc le club avec l’ensemble de son staff.

Pour assurer la relance d’un groupe nantais en difficulté, les dirigeants ont décidé de confier les rênes de l’équipe à Ahmed Kantari jusqu’à la fin de la saison. L’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, présent au club entre janvier et mai 2025, connaît déjà bien l’institution ainsi qu’une partie de l’effectif.

Il n’arrivera pas seul, étant donné que son staff a également été communiqué : deux adjoints (Eric Blahic et Stéphane Mangione) et un préparateur physique (Gilles Marambaud).

Le communiqué complet

« Le FC Nantes annonce mettre fin à la mission de Luis Castro à la tête du groupe professionnel. Il est remplacé par Ahmed Kantari jusqu’à la fin de saison.

Le FC Nantes remercie Luis Castro et son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. Le Club leur souhaite à tous une bonne continuation pour la suite de leur parcours.

Luis Castro sera remplacé par Ahmed Kantari.

Adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l’occasion du déplacement à Angers.

Ahmed Kantari sera épaulé par deux adjoints – Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d’un préparateur physique – Gilles Marambaud – et de Faouzi Amzal qui reste au poste d’entraîneur des gardiens de but.

Le FC Nantes souhaite la bienvenue au nouveau staff.«