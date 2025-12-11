À LA UNE DU 11 DéC 2025
[15:00]Mercato : une recrue force l’OM et l’OL à un premier bras de fer cet hiver ! 
[14:00]RC Lens Mercato : les chiffres exacts tombent pour Haidara, c’est un gros braquage !
[13:41]Mercato : le FC Barcelone a flashé sur une pépite… convoitée par les Kita au FC Nantes !
[13:15]Real Madrid : l’avenir de Xabi Alonso va se décider… en moins d’une semaine
[12:51]ASSE : Horneland annonce deux grands retours mais aussi une cascade d’absents face à Bastia
[12:30]PSG Mercato : un énorme coup raté de peu, et c’est Luis Enrique qui en fait les frais
[12:11]FC Nantes : le successeur de Luis Castro est connu, son staff aussi (officiel)
[11:52]OL Mercato : ça se rapproche fort pour le sacrifice d’un titulaire de Fonseca
[11:30]La revue de presse : un ex de l’OM à Nice, le LOSC sous pression, une future star à Strasbourg
[11:24]OM Mercato : De Zerbi passe à la vitesse supérieure pour ce caprice à 20 M€
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le successeur de Luis Castro est connu, son staff aussi (officiel)

Par William Tertrin - 11 Déc 2025, 12:11
💬 Commenter
Ahmed Kantari au FC Nantes
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

C’est désormais officiel : Ahmed Kantari succède à Luis Castro sur le banc du FC Nantes.

Le FC Nantes a officiellement annoncé ce jeudi la fin de la mission de Luis Castro à la tête de l’équipe professionnelle. Arrivé cette saison, l’entraîneur portugais quitte donc le club avec l’ensemble de son staff.

Pour assurer la relance d’un groupe nantais en difficulté, les dirigeants ont décidé de confier les rênes de l’équipe à Ahmed Kantari jusqu’à la fin de la saison. L’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, présent au club entre janvier et mai 2025, connaît déjà bien l’institution ainsi qu’une partie de l’effectif.

Il n’arrivera pas seul, étant donné que son staff a également été communiqué : deux adjoints (Eric Blahic et Stéphane Mangione) et un préparateur physique (Gilles Marambaud).

Le communiqué complet

« Le FC Nantes annonce mettre fin à la mission de Luis Castro à la tête du groupe professionnel. Il est remplacé par Ahmed Kantari jusqu’à la fin de saison.

Le FC Nantes remercie Luis Castro et son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. Le Club leur souhaite à tous une bonne continuation pour la suite de leur parcours.

Luis Castro sera remplacé par Ahmed Kantari.
Adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l’occasion du déplacement à Angers.

Ahmed Kantari sera épaulé par deux adjoints – Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d’un préparateur physique – Gilles Marambaud – et de Faouzi Amzal qui reste au poste d’entraîneur des gardiens de but.

Le FC Nantes souhaite la bienvenue au nouveau staff.« 

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot