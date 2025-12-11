FC Nantes – Angers SCO : le premier groupe de Kantari est tombé, il frappe fort d’entrée !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le nouveau coach du FC Nantes a fait ses choix pour la réception d’Angers. Et une première victime…

Pour son premier match sur le banc du FC Nantes, ce vendredi 12 décembre (20 h 45), à Angers, Ahmed Kantari a retenu un groupe de 22 éléments dans lequel figure à la surprise générale Francis Coquelin, qui était absent depuis le 20 septembre. Coquelin était éloigné des terrains par une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du derby contre le Stade Rennais.

Coquelin in, Hong out

Kantari a aussi décidé d’élargir son groupe puisqu’il a retenu 22 joueurs. On notera l’absence de Hong Hyun-seok, très décevant depuis son arrivée cet été, ainsi que la présence de la recrue Deiver Machado qui pourrait bien débuter sur le flanc gauche de la défense des Canaris, alors que Louis Leroux (cuisse) et Herba Guirassy (cuisse) sont tous les deux forfaits.

Le groupe nantais pour recevoir le SCO

Lopes (g.), Carlgren (g.), Mirbach (g.), Amian, Centonze, Awaziem, Radakovic, Tati, Cozza, Machado, Kwon, Mwanga, Deuff, Tabibou, Lepenant, Coquelin, Lahdo, Camara, Abline, Mohamed, El Arabi, Benhattab