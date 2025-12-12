Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Vinicius !

Le président du Real Madrid Florentino Pérez aurait enfin scellé l’avenir de Vinicius, de plus en plus contesté.

Lors de la défaite contre Manchester City, mercredi soir, une bonne partie du public madrilène a sifflé Vinicius, ciblé à plusieurs reprises pendant la rencontre. Après le revers face au Celta Vigo, cette défaite a été très mal vécue et l’ailier brésilien en a été quitte pour essuyer les foudres du Bernabeu. A chaque dribble raté, chaque perte de balle, la réaction du public a été immédiate et les huées ont été encore plus fortes au coup de sifflet final. Les caméras d’El Chiringuito ont capté la colère des fans et on a pu entendre des « Vinicius fuera » (Vinicius dehors), ou des « Sans Mbappé ils sont incapables de gagner, Vinicius doit partir », ‘Il faut le mettre sur le banc ». Terrible.

Ultimatum à Vinicius

La cote de popularité de Vinicius n’a jamais été aussi basse. Les supporters du Real Madrid semblent autant agacés par ses performances que ses frasques et sa réticence à parapher un nouveau contrat. Selon les derniers échos des médias ibériques, Florentino Pérez aussi serait lassé. A tel point que le président merengue aurait soumis un ultimatum au Brésilien et à ses agents : le Real ne reverra pas son offre de prolongation à la hausse. Soit Vinicius accepte les termes proposées, soit il sera poussé vers la sortie cet été. A suivre, évidemment !