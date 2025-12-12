À LA UNE DU 12 DéC 2025
Angers SCO – FC Nantes : les plans de Kantari dévoilés, sa première compo va surprendre !

Par Laurent Hess - 12 Déc 2025, 10:30
Ahmed Kantari devrait aligner un 4-4-2 ce soir à Angers pour sa première sur le banc du FC Nantes.

Le nouveau coach du FC Nantes Ahmed Kantari a fait ses choix pour le déplacement des Canaris à Angers, ce soir. Pour son premier match sur le banc du FC Nantes, ce vendredi 12 décembre (20 h 45), le successeur controversé de Luis Castro devrait selon L’Equipe aligner un 4-4-2.

Un duo Abline-El Arabi pour la première de Kantari sur le banc du FC Nantes

Kantari, qui a décidé d’élargir son groupe à 22 joueurs et s’est privé d’Hong Hyun-seok, très décevant depuis son arrivée cet été, alignera la recrue Deiver Machado au poste de latéral gauche. Amian devrait occuper le fla,nc droit et être reconduit en tant que capitaine. Pas de changement non plus en défense centrale avec le duo Awaziem-Tati, avant le départ du Nigérian à la CAN. Au milieu, Kantari opterait pour un duo Mwanga-Deuff devant la défense, avec Lepenant et Lahdo sur les ailes. Et en attaque, l’ancien adjoint de Kombouaré sur le banc du FCN devrait aligner Abline avec El-Arabi, au détriment de Mostafa Mohamed.

