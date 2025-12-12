OM : un très grand joueur a signé, De Zerbi sort du silence

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est enflammé pour Mason Greenwood, l’attaquant de l’OM qu’il voit comme un éventuel prétendant au Ballon d’Or dans le futur. Une belle reconnaissance pour l’Anglais qui a signé à l’été 2024, après une période très compliquée.

L’OM vit une période particulièrement excitante sur le plan offensif, et une grande partie de l’euphorie autour de l’équipe vient d’un joueur qui s’est imposé comme une véritable arme offensive depuis le début de la saison : Mason Greenwood.

En conférence de presse avant le choc contre Monaco, l’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi n’a pas caché son admiration pour l’Anglais, soulignant non seulement ses statistiques mais aussi sa capacité technique hors du commun, en particulier sa faculté à utiliser aussi bien son pied droit que son pied gauche — une qualité rare à ce niveau du football européen.

Greenwood futur Ballon d’Or ?

« Greenwood a un potentiel énorme. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait prétendre au Ballon d’Or. Il a des qualités naturelles incroyables, notamment son ambidextrie. Je n’ai pas vu beaucoup de joueurs en Europe avec un niveau similaire », a confié De Zerbi, avant de nuancer.

« Mais ce n’est pas seulement son talent qui compte. Ce qui est important, c’est qu’il soit constant dans ses performances. Je voudrais qu’il ait une meilleure intensité, notamment lorsqu’il doit presser plus haut ou mieux gérer le ballon quand l’équipe est en difficulté. Son deuxième but contre l’Union Saint-Gilloise c’était impressionnant. Mais il doit être plus régulier dans son jeu, et ça viendra avec le temps et les efforts qu’il met pour progresser »

35 buts et 10 passes décisives à l’OM

💥 Cette grosse déclaration du coach vient après une série de prestations marquantes, comme un doublé décisif en Ligue des Champions contre l’Union Saint-Gilloise, dans un match que l’OM a remporté 3‑2.

Depuis sa signature à Marseille à l’été 2024, l’attaquant s’est largement affirmé comme l’un des éléments clés du projet offensif du club. Il affiche 35 buts et 10 passes décisives en 56 matchs joués à Marseille, confirmant sa capacité à peser sur les matchs même quand l’équipe n’est pas à son meilleur niveau collectif.

Ce qui frappe particulièrement les observateurs, c’est sa ambidextrie réelle : il peut marquer, dribbler et combiner avec ses deux pieds, ce qui complique clairement la vie des défenseurs adverses. Cette capacité à être efficace des deux pieds — souvent présentée comme une des qualités les plus difficiles à maîtriser chez un attaquant — est l’un des aspects qui explique pourquoi De Zerbi parle d’un joueur « rare en Europe ».

Pour le moment, malgré quelques critiques sur son intensité défensive ou sa régularité, Greenwood demeure évidemment un atout majeur pour l’OM et un sujet de fascination pour les supporters marseillais, qui voient en lui une pièce essentielle du collectif et une menace constante dans les surfaces adverses. Sans le savoir à cette époque sans doute, l’OM a signé un très grand joueur qui a su se relancer après ses nombreuses polémiques. Il sera peut-être même un futur candidat au Ballon d’Or, comme De Zerbi l’a confié, mais le chemin est encore long.

Propos rapportés par Le Phocéen.