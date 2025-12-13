Revue de presse espagnole : Flick secoue un cadre au Barça, le vestiaire du Real Madrid passe un message à Alonso

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 13 décembre 2025. Au menu : une déclaration d’Hansi Flick au FC Barcelone, et l’unité du vestiaire au Real Madrid.

SPORT : « FLICK VEUT PLUS »

L’entraîneur blaugrana Hansi Flick n’a pas hésité à être direct lors de la conférence de presse avant Osasuna et a adressé un message clair à Frenkie de Jong : « Il doit s’améliorer. » SPORT souligne également que Flick a mis en avant la concurrence entre Ferran Torres et Robert Lewandowski, qu’il considère bénéfique pour l’équipe avant le dernier match de l’année du Barça au Spotify Camp Nou.

Mais SPORT ne s’arrête pas au Barça : le quotidien évoque également la situation du Real Madrid, contraint de composer avec onze absents contre Alavés. Les difficultés s’accumulent pour Xabi Alonso, qui doit gérer un effectif très réduit pour ce match.

AS : « Je n’ai pas connu Negreira »

Le quotidien madrilène s’intéresse aux révélations judiciaires autour du Barça et de l’affaire Negreira. Laporta a déclaré à la juge que le club « n’a pas voulu altérer la compétition » et qu’il n’a payé que pour quelques rapports détruits par la suite. Valverde et Luis Enrique, coach du PSG, ont affirmé ne jamais avoir vu ces documents. AS souligne aussi que le Real Madrid a bombardé le président de questions, cherchant à clarifier le rôle exact du Barça dans cette affaire et à obtenir toutes les explications nécessaires.

Pour le dernier match de l’année au Camp Nou, Ferran Torres fait son retour dans le onze de départ d’un Barça déterminé à mettre la pression sur le Real Madrid, déjà en difficulté dans la course au titre, et qui devra aussi faire face à plusieurs forfaits.

MARCA : « Mea culpa »

Selon Marca, les joueurs du Real Madrid reconnaissent leurs erreurs et affichent un front commun avec Xabi Alonso. « C’est quelque chose qui nous appartient, pas à l’entraîneur, » assurent-ils depuis le vestiaire. Le média rappelle que l’image donnée face à Manchester City, malgré la défaite finale, représente un premier pas vers la reconstruction et l’unité du groupe.

MUNDO DEPORTIVO : « PLUS DE PRESSION »

Enfin, MD souligne que le Barça, leader, cherche une victoire contre Osasuna qui éloignerait un Real Madrid en pleine crise à 7 points. Il faut rappeler que le Camp Nou oppose aujourd’hui la meilleure équipe à domicile contre le pire visiteur de la compétition.