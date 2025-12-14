Florian Tardieu était abattu après son pénalty manqué à la 87e minute, qui aurait pu donner la victoire à l’ASSE face à Bastia (2-2). Il constate que son équipe commet trop d’erreurs individuelles.

Sale soirée pour les Verts en général hier face à Bastia (2-2) et pour Florian Tardieu en particulier. A la 19e minute, le milieu de terrain ne voit pas un Bastiais arriver dans son dos, alors qu’il a le ballon aux abords de sa surface. Il se fait tacler, les Corses récupèrent le cuir et marquent. Et à la 87e, il frappe mal un pénalty accordé par l’arbitre pour une faute sur Jaber. Johny Placide part du bon côté et repousse la tentative, qui aurait pu offrir trois points assez inespérés à des Verts bien pâlichons face à la lanterne rouge.

« On doit faire des séries, ce que nous n’arrivons pas à faire »

Présent en zone mixte, comme toujours, après le coup de sifflet final, Florian Tardieu a assumé ses responsabilités, faisant son mea culpa mais pointant surtout les lacunes de son équipe : « Je suis personnellement un peu abattu car j’aurais pu faire gagner l’équipe avec ce pénalty. Je me suis excusé auprès du groupe, je l’ai vraiment mal tiré. Dans l’ensemble on ne fait pas un grand match, on donne les deux buts. On a des occasions pour marquer et ça ne rentre pas. Face à Dunkerque, j’avais dit que nous n’étions pas assez méchants dans les deux surfaces, aujourd’hui (samedi) c’est pareil. Le premier but, c’est un cadeau ; le second, c’est un cadeau. Quand quelqu’un fait une erreur dans l’équipe, le collègue n’est pas là pour la réparer et ça nous tue. »

« À chaud, c’est difficile d’analyser notre début de saison car je suis très déçu. On aurait voulu être plus haut et finir à la première place à la mi-saison. Nous sommes 2es, on verra ce que fait Troyes lundi soir (contre Boulogne). La trêve va nous faire du bien, il faudra bien récupérer et repartir en janvier avec les dents longues. On doit faire des séries, ce que nous n’arrivons pas à faire. »