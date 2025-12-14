À LA UNE DU 14 DéC 2025
[22:00]PSG : Luis Enrique a deux dilemmes pour sa compo contre Flamengo
[21:30]Real Madrid Mercato : Xabi Alonso a ferré un couteau suisse, il coûte 25 M€ !
[21:00]RC Lens – OGC Nice : Franck Haise s’incline devant Pierre Sage, Will Still aussi !
[20:38]FC Nantes : Will Still explique pourquoi il n’a pas voulu succéder à Luis Castro
[20:29]RC Lens : Sainte-Barbe, leader à la trêve… la conf de Pierre Sage après Nice
[20:20]OL : Textor charge Aulas et se pose en sauveur de l’OL !
[20:00]FC Nantes : enfin de bonnes nouvelles, et même un record !
[19:40]FC Nantes : un gros mercato suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ?
[19:14]Ligue 1 : le RC Lens ne faiblit pas, le LOSC met une grosse pression sur l’OM !
[19:08]RC Lens – OGC Nice (2-0) : une victoire pour passer les fêtes en tête, les notes des Sang et Or
FC Nantes : enfin de bonnes nouvelles, et même un record !

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 20:00
Les supporters du FC Nantes accueillent deux bonnes nouvelles ce dimanche, même si elles ne viennent pas de l’équipe première…

17e de Ligue 1 après sa lourde défaite à Angers (1-4), le FC Nantes donne l’impression de foncer vers la Ligue 2, mais les supporters retrouvent un petit peu le sourire ce dimanche. En effet, les féminines du FCN ont battu l’OM (3-0) devant 17 491 supporters à la Beaujoire, record d’affluence cette saison en Arkema Première Ligue. . Un succès construit dès la première période pour les Canaries emmenées par une Louise Fleury omniprésente. Lucie Calba, Miriam Toloba et Mélissa Bethi ont inscrit les buts de ce succès qui permet au FC Nantes de conserver sa quatrième place au classement, à un point du Paris FC troisième.

Jolis cartons des filles et des U19 du FC Nantes ce dimanche

Autre bonne nouvelle : le FC Nantes s’est imposé facilement 7-0 face au Stade Poitevin FC en Coupe Gambardella, validant ainsi sa qualification pour les 32ᵉ de finale de la compétition. Joshua Dago a signé un triplé, Yanis Mboah, Ahmadou Sarr, Ibrahim Camara et le capitaine Jaune-et-Vert, Jalen Foucan ont inscrit les quatre autres buts.

