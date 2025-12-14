FC Nantes : enfin de bonnes nouvelles, et même un record !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Les supporters du FC Nantes accueillent deux bonnes nouvelles ce dimanche, même si elles ne viennent pas de l’équipe première…

17e de Ligue 1 après sa lourde défaite à Angers (1-4), le FC Nantes donne l’impression de foncer vers la Ligue 2, mais les supporters retrouvent un petit peu le sourire ce dimanche. En effet, les féminines du FCN ont battu l’OM (3-0) devant 17 491 supporters à la Beaujoire, record d’affluence cette saison en Arkema Première Ligue. . Un succès construit dès la première période pour les Canaries emmenées par une Louise Fleury omniprésente. Lucie Calba, Miriam Toloba et Mélissa Bethi ont inscrit les buts de ce succès qui permet au FC Nantes de conserver sa quatrième place au classement, à un point du Paris FC troisième.

Jolis cartons des filles et des U19 du FC Nantes ce dimanche

Autre bonne nouvelle : le FC Nantes s’est imposé facilement 7-0 face au Stade Poitevin FC en Coupe Gambardella, validant ainsi sa qualification pour les 32ᵉ de finale de la compétition. Joshua Dago a signé un triplé, Yanis Mboah, Ahmadou Sarr, Ibrahim Camara et le capitaine Jaune-et-Vert, Jalen Foucan ont inscrit les quatre autres buts.

Quel Match ! ✅ 3-0



Tout s'est joué en première période, derrière, les nantaises ont géré leur avantage à la perfection.



MERCI LA BEAUJOIRE !! 💛💚#FCNOM #ArkemaPL #OnEstNantes pic.twitter.com/ula2orAY8O — FC Nantes Féminines (@FCN_Feminines) December 14, 2025