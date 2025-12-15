À LA UNE DU 15 DéC 2025
[16:00]FC Barcelone : Xavi attendu en Premier League !
[15:30]OM : Domenech se lâche sur De Zerbi !
[15:00]RC Lens : Odsonne Edouard prévient le PSG pour 2026 !
[14:00]PSG : Luis Enrique a tranché entre Chevalier et Safonov pour la Coupe Intercontinentale
[13:20]FC Nantes : un premier bémol tombe concernant Cabella
[13:08]FC Barcelone : Flick fait une annonce mercato et calme le jeu avec les arbitres
[12:55]La date du premier entraînement d’Endrick (Real Madrid) à l’OL est connue !
[12:40]Real Madrid Mercato : Mbappé a reçu une offre de 1,5 milliard !
[12:23]FC Nantes Mercato : un international passé par l’OM et l’ASSE va signer !
[12:04]OM : De Zerbi tacle Balerdi, la raison a fuité
FC Barcelone : Xavi attendu en Premier League !

Par Laurent Hess - 15 Déc 2025, 16:00
Sans club depuis 2024, Xavi, l’ancien coach du FC Barcelone, serait sur le point de s’engager avec un grand club anglais.

Xavi Hernandez, sans club depuis son départ du FC Barcelone il y a bientôt deux ans, pourrait bien s’asseoir à nouveau sur un banc de touche. A en croire Fichajes, l’ancien milieu de terrain du Barça est sollicité par Tottenham, actuel 11e de Premier League.

Tottenham veut Xavi

Le club londonien nage en eaux troubles, et son coach Thomas Frank pourrait faire les frais de la vilain défaite enregistrée ce week-end face à Nottingham Forest (0-3). Le nom de Xavi serait tout en haut de la pile. Les dirigeants de Tottenham considèrent que l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est l’homme idoine pour un électrochoc à Londres mais aussi pour que les Spurs retrouvent une identité de jeu. La marque de fabrique de Xavi Hernandez.

Le parcours de Xavi Hernández en tant qu’entraîneur ⚽️ :

Al-Sadd SC (Qatar)

  • Période : 2019 – 2021
  • Débuts : Xavi commence sa carrière d’entraîneur dans le club où il a terminé sa carrière de joueur.
  • Style : Déjà très marqué par la philosophie Barça (jeu de possession, pressing).
  • Palmarès :
    • Champion du Qatar : 2020–2021
    • Coupe du Qatar : 2020
    • Coupe de l’Émir : 2021
  • Bilan : Très bon taux de victoires et reconnaissance pour son identité de jeu.

FC Barcelone

  • Période : novembre 2021 – juin 2024
  • Contexte : Arrive dans un Barça en crise sportive et financière après l’ère Messi.
  • Objectifs : Reconstruire l’équipe, relancer les jeunes (Pedri, Gavi, Balde, Lamine Yamal).
  • Palmarès :
    • Liga : 2022–2023
    • Supercoupe d’Espagne : 2023
  • Points forts :
    • Retour à un jeu plus structuré
    • Intégration massive de jeunes issus de la Masia
  • Limites :
    • Parcours européen décevant
    • Tensions médiatiques et irrégularité en Liga lors de la saison 2023–2024
  • Fin : Séparation d’un commun accord en 2024.

