FC Barcelone : Xavi attendu en Premier League !

Sans club depuis 2024, Xavi, l’ancien coach du FC Barcelone, serait sur le point de s’engager avec un grand club anglais.

Xavi Hernandez, sans club depuis son départ du FC Barcelone il y a bientôt deux ans, pourrait bien s’asseoir à nouveau sur un banc de touche. A en croire Fichajes, l’ancien milieu de terrain du Barça est sollicité par Tottenham, actuel 11e de Premier League.

Tottenham veut Xavi

Le club londonien nage en eaux troubles, et son coach Thomas Frank pourrait faire les frais de la vilain défaite enregistrée ce week-end face à Nottingham Forest (0-3). Le nom de Xavi serait tout en haut de la pile. Les dirigeants de Tottenham considèrent que l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est l’homme idoine pour un électrochoc à Londres mais aussi pour que les Spurs retrouvent une identité de jeu. La marque de fabrique de Xavi Hernandez.

Le parcours de Xavi Hernández en tant qu’entraîneur ⚽️ :

Al-Sadd SC (Qatar)

Période : 2019 – 2021

2019 – 2021 Débuts : Xavi commence sa carrière d’entraîneur dans le club où il a terminé sa carrière de joueur.

Xavi commence sa carrière d’entraîneur dans le club où il a terminé sa carrière de joueur. Style : Déjà très marqué par la philosophie Barça (jeu de possession, pressing).

Déjà très marqué par la philosophie Barça (jeu de possession, pressing). Palmarès : Champion du Qatar : 2020–2021 Coupe du Qatar : 2020 Coupe de l’Émir : 2021

Bilan : Très bon taux de victoires et reconnaissance pour son identité de jeu.

FC Barcelone

Période : novembre 2021 – juin 2024

novembre 2021 – juin 2024 Contexte : Arrive dans un Barça en crise sportive et financière après l’ère Messi.

Arrive dans un Barça en crise sportive et financière après l’ère Messi. Objectifs : Reconstruire l’équipe, relancer les jeunes (Pedri, Gavi, Balde, Lamine Yamal).

Reconstruire l’équipe, relancer les jeunes (Pedri, Gavi, Balde, Lamine Yamal). Palmarès : Liga : 2022–2023 Supercoupe d’Espagne : 2023

Points forts : Retour à un jeu plus structuré Intégration massive de jeunes issus de la Masia

Limites : Parcours européen décevant Tensions médiatiques et irrégularité en Liga lors de la saison 2023–2024

Fin : Séparation d’un commun accord en 2024.