FC Barcelone : Flick vise le coup double au Borussia Dortmund !

Par Laurent Hess - 15 Déc 2025, 21:00
Nico Schlotterbeck, le capitaine de Dortmund, n’est pas le seul joueur du Borussia qu’Hansi Flick souhaite faire venir au FC Barcelone.

Le FC Barcelone continue de suivre la piste menant à Nico Schlotterbeck, le club blaugrana étant en quête d’un défenseur central gaucher. Selon Sky Sport, l’international allemand figure en très bonne place sur la liste du Barça, qui doit faire face sur ce dossier à la concurrence du Real Madrid et surtout du Bayern Munich, qui verrait en lui le successeur de Dayot Upamecano, le Français tardant à prolonger. Hansi Flick connaît bien le défenseur pour l’avoir côtoyé en équipe nationale, et la venue d’un défenseur central est d’autant plus urgente que Ronald Araujo reste indisponible pour une durée indéterminée.

Ryerson également dans le viseur du FC Barcelone

Et toujours selon Sky, ce lundi, le Barça, à la recherche d’un latéral droit pour soulager Jules Koundé, apprécie également un autre joueur de Dortmund : Julian Ryerson. Les premières discussions auraient même déjà été engagées avec le défenseur norvégien dont le contrat court jusqu’en 2028. Et ce dans l’optique d’une arrivée en fin de saison. Formé à Lyngdal IL puis au Viking FK en Norvège, où il passe en équipe première en 2015, Ryerson évolue en Bundesliga depuis 2018. D’abord passé par le FC Union Berlin, il avait rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2023. Il compte 37 sélections avec la Norvège (1 but) depuis ses débuts internationaux le 18 novembre 2020 contre l’Autriche.

