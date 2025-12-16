À LA UNE DU 16 DéC 2025
[17:58]OM Mercato : 2 cas crispent Longoria, un bon coup tenté en Premier League ?
[17:42]Stade Rennais Mercato : Beye tient un premier renfort au nom bien connu
[17:23]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement final de la L1
[17:02]FC Barcelone : la rumeur saoudienne enfle, un rendez-vous fixé !
[16:42]OM Mercato : 15 M€ récupérés en janvier pour un flop estival ?
[16:19]ASSE : le favori de Kilmer Sports pour l’après-Horneland déjà libre ?
[15:59]PSG – Flamengo : Luis Enrique met un dernier coup de pression à ses joueurs
[15:47]Ça part en vrilles entre le FC Barcelone, le Real Madrid et les arbitres !
[15:31]Le PSG doublement humilié par Kylian Mbappé
[15:30]PSG Mercato : Paris déboule sur une recrue choc promise au FC Barcelone ! 
Stade Rennais Mercato : Beye tient un premier renfort au nom bien connu

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 17:42
💬 Commenter
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match contre Brest.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

En attendant de pouvoir se renforcer en janvier avec l’ouverture du marché des transferts, le Stade Rennais a fait signer un premier contrat professionnel à Chibuike Ugochukwu (17 ans).

Comme révélé sur notre site en milieu de journée, le Stade Rennais possède une short-list assez alléchante pour le mercato d’hiver. Mais en attendant que celui-ci ouvre officiellement ses portes, le 1er janvier, les Rouge et Noir ont renforcé leur effectif avec la signature d’un premier contrat professionnel. L’heureux élu se nomme Chibuike Ugochukwu, polyvalent défenseur de 17 ans. Son nom n’est pas inconnu chez les Rouge et Noir puisque son grand frère, Lesley, y a percé en 2023 avant de partir à Chelsea puis Burnley.

« Mon rêve est évidemment de jouer en Ligue 1 »

Sur le site officiel du Stade Rennais, Chibuike Ugochukwu a déclaré : « Je ressens beaucoup de joie et de fierté. C’est une émotion forte de signer professionnel avec mon club formateur. Je suis très reconnaissant et content de toujours faire partie de la famille Rouge et Noir. Mon rêve est évidemment de jouer en Ligue 1 et je me donnerai à 100% pour atteindre cet objectif. Mon frère ? C’est une vraie source d’inspiration pour moi, il m’écrit souvent pour m’encourager et me donner des conseils ».

Le Stade Rennais espère que Chibuike restera un peu plus longtemps que son aîné, qui a disputé au total une soixantaine de matches avec les Rouge et Noir. Et qu’il lui rapportera autant voire plus le jour de son départ (27 M€). Le jeune défenseur est en tout cas engagé jusqu’en 2028 avec le SRFC.

