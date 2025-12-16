Ce mardi soir, l’Egypte a battu le Nigéria (2-1) en match amical. Mostafa Mohamed a marqué pour les Pharaons, Chidozie Awaziem pour les Super Eagles.

C’est à la fois une bonne nouvelle et quelque peu énervant : deux Nantais qui marquent sous d’autres couleurs que le maillot jaune, ça a de quoi hérisser le poil étant donné que le FCN a la deuxième plus mauvaise attaque de Ligue 1 (14 buts en 16 journées). Mais il est écrit que cette saison sera horrible d’un bout à l’autre pour les Canaris, alors… Ce soir, en match amical, l’Egypte a battu le Nigéria. Chidozie Awaziem a égalisé de la tête pour les Super Eagles juste avant la mi-temps, Mostafa Mohamed a donné la victoire aux Pharaons d’une lourde frappe du gauche à la 53e.

La CAN, une chance pour Mohamed de se mettre en valeur

Depuis le début de la saison, Mohamed n’a marqué que deux buts avec le FC Nantes. Le premier lors du succès sur l’AJ Auxerre (1-0), l’un des deux seuls de cette première partie de saison, le second au cours de la large défaite à la Beaujoire contre Monaco (3-5). Lui qui espère partir depuis au moins deux mercatos va jouer une carte importante pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Etant donné qu’il ne peut pas se mettre en valeur avec le FC Nantes, il doit le faire avec l’Egypte pour espérer attirer le regard des recruteurs.

Chidozie Awaziem a aussi marqué deux buts, dans le même match (Lorient, 1-1, 13e journée), sauf que l’un était contre son camp. Un but polémique puisque c’est en voulant éviter que l’attaquant des Merlus, en position de hors-jeu, reprenne le ballon qu’il l’a dévié dans ses filets. La réalisation aurait dû être refusée. Mais le Nigérian s’était fait justice lui-même en égalisant en toute fin de partie.