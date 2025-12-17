Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Detourbet dans le viseur

Selon RMC, l’AS Monaco ciblerait Mathys Detourbet (18 ans) cet hiver. L’attaquant de Troyes, auteur d’un but et deux passes décisives en 18 matches cette saison, est intéressé. Son agent aussi, qui serait prêt à collaborer avec une autre agence pour finaliser ce transfert. A l’automne, le nom de Detourbet a circulé du côté de l’AS Saint-Etienne, contre qui il avait d’ailleurs délivré une passe décisive lors de la défaite 2-3 du 8 novembre.

TFC : Martinez Novell a un chouchou

En conférence de presse, l’entraîneur du TFC, Carles Martinez Novell, a révélé apprécier énormément son milieu vénézuélien Cristian Casseres, dont il fait un exemple pour le reste de son effectif : « Cette année, j’ai décidé que Cristian Casseres serait l’un de nos leaders. On a beaucoup parlé ensemble, en Anglais et en Français. C’est un leader naturel. Chaque jour, chaque entraînement, chaque duel, il montre son état d’esprit. Après trois années au TFC, il s’améliore encore. Tactiquement, il comprend de mieux en mieux. Il a une mentalité de guerrier. Je veux voir onze Casseres sur le terrain ! ».

Stade Rennais : Merlin sur la sellette ?

Si le Stade Rennais a ciblé plusieurs postes à renforcer au mercato hivernal, le site Jeunes Footeux affirme que celui de latéral gauche constitue également une zone d’incertitude. Quentin Merlin, arrivé cet été en provenance de l’OM, ne convainc pas Habib Beye, qui souhaiterait une alternative à ce poste. Pour l’instant, aucun nom n’a filtré mais le club breton a ouvert ce dossier en interne…

OGC Nice : Ratcliffe vers un départ du club ?

L’avenir de l’OGC Nice continue d’être très flou. Après la crise sportive traversée en cette fin d’année civile, Ici Azur nous apprend que le désengagement de Jim Ratcliffe au Gym semble total : une offre de rachat serait même restée sur la table pendant des semaines, faute de réponse d’un propriétaire jugé injoignable !

AS Monaco : Thiago Motta a dit non

Annoncé du côté de la Real Sociedad ces derniers jours, Thiago Motta continue d’être cité un peu partout en Europe. Selon Nicolo Schira, l’ancien milieu de terrain du PSG a ainsi décliné plusieurs offres (AS Monaco, Bayer Leverkusen, Spartak Moscou et Real Sociedad) ces derniers mois. L’entraîneur est toujours sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2027 et n’a pas changé d’avis : il souhaite prendre une année sabbatique.

Thiago #Motta has turned down several approaches (AS Monaco, Bayer Leverkusen, Spartak Moskva and Real Sociedad) in the last months. The coach has still a contract with #Juventus until 2027 (€4M/year) and has not changed his plans: he wants to take a gap year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 17, 2025

OGC Nice : le Gym tente le gros coup Ugarte !

Selon le site Jeunes Footeux, l’OGC Nice a pris des renseignements auprès de Manchester United pour un prêt du milieu uruguayen, Manuel Ugarte. Les échanges ont été facilités par le lien direct entre les deux institutions, toutes deux contrôlées par l’écosystème INEOS de Jim Ratcliffe, déjà propriétaire de l’OGC Nice et actionnaire à 25% de Manchester United.

Cantonné à un rôle de remplaçant, l’ex parisien n’a disputé que 77 minutes lors des 10 derniers matchs. Trop peu pour l’international uruguayen qui est ouvert à un départ en janvier mais pas particulièrement emballé par l’idée de rejoindre les Aiglons malgré la perspective d’un temps de jeu potentiellement plus important.

SCO Angers : Dujeux en veut encore plus !

Après 16 journées, Angers fait un surprenant 10e de Ligue 1 et la cote de son entraîneur, qui reste déjà sur une montée et un maintien, grimpe. Alexane Dujeux livre son ressenti dans L’Équipe : « C’est bien, c’est bien. Au niveau des points, c’est satisfaisant. C’est très bien. Mais avec ce groupe-là, l’idée est toujours la recherche de progression. Parce qu’on a des jeuneset des garçons avec un peu plus de bouteille mais encore capables. Et puis je pense que dans l’expression collective, l’équipe peut encore s’améliorer. Donc l’idée, c’est d’être heureux du moment présent et puis aussi de challenger ces joueurs. Il faut être un peu déraisonnables. Si on a trop conscience des choses, des budgets, on ne s’autorise rien. Nous, on a envie de s’autoriser plein de choses. Il faut savoir si les joueurs sont ambitieux ou s’ils restent dans la case dans laquelle on les range. Moi, je suis convaincu. À eux aussi de savoir ce qu’ils veulent vraiment. »

Girondins de Bordeaux : la DNCG garde sa surveillance

Les Girondins de Bordeaux restent sous surveillance financière. Dans un communiqué publié sur leur compte officiel, le club au scapulaire – leader de la poule A de National 2 – a annoncé la décision de la DNCG fédérale à l’issue de son audition de ce mardi 16 décembre 2025. Après étude des derniers éléments transmis par la direction bordelaise, le gendarme financier du football français a choisi de maintenir l’encadrement de la masse salariale du club, déjà en vigueur ces derniers mois. Une décision qui confirme la prudence des instances face à la situation économique des Girondins, toujours engagés dans un processus de redressement.