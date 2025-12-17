Pablo Longoria tiendra très bientôt une conférence de presse pour faire le bilan de la première partie de saison, ce jeudi à 11h30 au Stade Vélodrome !

Pablo Longoria s’apprête à monter au créneau. Ce jeudi à 11h30, le président de l’OM tiendra une conférence de presse au Stade Vélodrome pour dresser le bilan de la première partie de saison. Le timing n’a rien d’anodin. L’OM sort d’une victoire polémique face à l’AS Monaco, dans un climat tendu autour de l’arbitrage, tandis que le vestiaire bruisse de rumeurs, notamment autour de Leonardo Balerdi. En interne, le club a d’ailleurs pris soin de prévenir ses plus proches collaborateurs en amont, avec un cocktail déjeunatoire organisé dans l’enceinte même du Vélodrome. Un signe clair que cette prise de parole ne sera pas anodine et qu’elle s’inscrit dans une volonté de reprendre la main sur la communication.

Longoria face au Mercato et à l’arbitrage

Plusieurs dossiers brûlants devraient être abordés frontalement. Le mercato d’abord, alors que janvier approche et que l’OM devra composer avec des absences importantes, des équilibres financiers à respecter et des choix forts à assumer. Longoria est attendu sur sa vision, ses marges de manœuvre réelles et sa capacité à ajuster l’effectif sans renier la ligne directrice fixée l’été dernier. L’arbitrage ensuite, sujet devenu central après la victoire controversée contre Monaco ce dimanche (1-0). Le président de l’OM pourrait cette fois être tenté de clarifier sa position, entre défense de l’institution OM et volonté de ne pas alimenter un climat déjà explosif autour des décisions arbitrales en Ligue 1.

Le cas Balerdi fait causer

Impossible enfin d’éluder le cas Balerdi. Fragilisé ces dernières semaines, moins utilisé, au cœur de tensions perceptibles avec Roberto De Zerbi, le capitaine argentin cristallise de nombreuses interrogations. Longoria devra trancher, ou au moins donner des éléments de lecture sur la place réelle de Balerdi dans le projet, à l’heure où le mercato hivernal pourrait rebattre certaines cartes. Cette conférence de presse ressemble donc à un moment charnière de la saison de l’OM, en lice pour tous ses objectifs pour l’instant.