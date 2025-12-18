L’absence d’un joueur aussi brillant que Raphinha (29 ans) du FC Barcelone dans le onze idéal FIFA-The Best 2025 a mis le feu aux réseaux sociaux. Ce n’est pas seulement le snob du Brésilien qui suscite l’incompréhension, mais aussi la vive réaction de sa compagne…

Le palmarès FIFA-The Best 2025 n’a pas livré que des sourires. En ne retenant ni Kylian Mbappé ni Raphinha dans son onze, la sélection a immédiatement donné le ton. Malgré une saison XXL et une implication directe sur 62 buts ou passes décisives (62 G/A), Raphinha reste à la porte du gratin mondial, de quoi provoquer l’ire de son entourage et de ses supporters. Pour comprendre d’où vient cette frustration, il faut se souvenir que le Brésilien est passé par plusieurs échelons, dont le parcours de Raphinha au Stade Rennais qui a lancé sa carrière, jusqu’à exploser à Barcelone ces dernières saisons.

Les stories Instagram tranchantes de la femme de Raphinha

Ce lundi soir, la compagne de Raphinha n’a pas attendu pour sortir l’artillerie sur Instagram. Quatre stories, quatre coups de tonnerre. Sur fond noir, des mots sans détour et une colère palpable :

« Ils ne se cachent même plus »

« 62 G/A… mais il ne méritait pas d’être inclus dans le onze »

« Injustice ! »

« Raphinha est un joueur de basket ? »

L’ironie mordante, le ton direct, la femme de l’ailier blaugrana ne laisse place à aucun doute sur sa colère face au verdict FIFA. Elle dénonce un système biaisé, une reconnaissance refusée alors que les chiffres plaident largement en faveur de son mari. De telles réactions familiales rappellent l’émotion à vif qui entoure ce genre de cérémonies et, parfois, l’impression pour certains joueurs que, quelle que soit leur performance, la porte des distinctions européennes restera close.

Un sentiment d’injustice partagé sur les réseaux sociaux

Son cri du cœur ne tarde pas à trouver écho parmi les supporters et même certains observateurs du football. Sur X, Instagram et autres plateformes, le hashtag « Injustice » explose, alimentant la discussion sur les critères de sélection. Des milliers d’internautes relaient les stories et partagent la stupéfaction. L’absence de Raphinha et d’autres grands noms déclenche un débat sur la légitimité des distinctions individuelles, souvent jugées opaques ou élitistes. La situation prend une dimension encore plus électrique quand on se rappelle du potentiel de Raphinha et des espoirs placés en lui au FC Barcelone. Pour ceux qui veulent suivre en détail ses apparitions et statistiques, le profil complet du Brésilien est à retrouver ici. Ce buzz n’est pas sans rappeler les précédentes polémiques vécues par d’autres grands joueurs laissés de côté, ou blessés à des moments clés. D’ailleurs, pour ceux qui s’intéressent à la santé du joueur, les dernières infos sur la blessure de Raphinha au FC Barcelone donnent un éclairage supplémentaire sur les défis rencontrés. Clôturant la soirée dans une tension palpable, la réaction frontale de la femme de Raphinha inscrit un nouvel épisode dans la guerre des réseaux autour des récompenses individuelles. Ambiance…