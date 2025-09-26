Le FC Barcelone vient d’officialiser les blessures de Raphinha et Joan García, à quelques jours du match face au PSG.

Le FC Barcelone devra composer sans deux de ses joueurs dans les prochaines semaines. Le club a communiqué ce vendredi un double rapport médical concernant Raphinha et Joan Garcia, tous deux victimes de blessures musculaires et articulaires.

L’ailier brésilien a subi une blessure au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite. Son indisponibilité est estimée à environ trois semaines, sous réserve de l’évolution de sa récupération. Un coup dur pour Flick, qui devra se passer de l’un de ses atouts offensifs dans un calendrier chargé.

D’énormes absences avant le choc face au PSG

De son côté, le gardien Joan Garcia souffre d’une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Il doit subir ce vendredi une intervention chirurgicale par arthroscopie, réalisée par le Dr Joan Carles Monllau. La durée de son absence est évaluée entre quatre et six semaines, en fonction de sa rééducation et de son évolution post-opératoire.

Ces deux absences obligeront le staff blaugrana à réorganiser son effectif, notamment dans la rotation défensive et offensive. À noter également les absences de Gavi et Fermín López, qui viennent encore plus plomber le Barça à quelques jours du choc face au PSG en Ligue des Champions.