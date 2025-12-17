À LA UNE DU 17 DéC 2025
[18:03]OM : Vitinha frappé par un terrible drame… en France
[17:43]Real Madrid : un triplé ce soir et Mbappé égale Ronaldo
[17:28]ASSE Mercato : Manchester City débarque sur une piste des Verts
[17:06]RC Lens : après Thauvin, un autre Sang et Or récompensé !
[16:49]PSG – Flamengo : énorme surprise dans le onze parisien !
[16:39]FC Nantes : le favori des Kita pour l’après-Castro est connu, ce ne sont ni Still ni Kantari
[16:25]PSG : une catastrophe financière encore possible dans l’affaire Mbappé ?
[15:58]FC Barcelone Mercato : Messi prêt à chambouler l’intersaison des Blaugranas
[15:38]OM Mercato : intérêt fort pour le nouvel Hakimi (PSG)
[15:00]ASSE : Kilmer Sports vient de mettre la main sur la recrue qui va faire remonter le club en Ligue 1
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le favori des Kita pour l’après-Castro est connu, ce ne sont ni Still ni Kantari

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 16:39
💬 Commenter
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match à la Beaujoire.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Au moment où ils ont pris la décision de renvoyer Luis Castro, les Kita père et fils avaient une idée bien précise du futur entraîneur du FC Nantes. Ce n’était pas Will Still, ni Ahmed Kantari.

Grosse révélation faite hier soir par David Phelippeau dans le podcast Sans Contrôle : dans un monde idéal, ce n’est pas Ahmed Kantari qui aurait dû diriger le FC Nantes à Angers (1-4) vendredi dernier. Ni Will Still, qui a été approché par Waldemar Kita mais a préféré décliner l’offre car elle ne l’emballait pas. C’est Frédéric Antonetti qui était l’objectif numéro du propriétaire de la Maison Jaune. Le journaliste d’Ouest-France explique que Kita a fait la connaissance du Corse il y a quelques années et que ce dernier l’avait impressionné par sa connaissance du club mais aussi des joueurs. Il s’était alors promis de travailler un jour avec lui. Antonetti a été contacté pour prendre la suite de Castro mais il a décliné pour des raisons personnelles.

Kita veut travailler un jour avec Antonetti

Il faut dire que le bouillant Antonetti sort tout juste d’un passage éprouvant comme directeur technique de son club de toujours, le SC Bastia. Il a pris la décision de démissionner fin novembre, en même temps que son entraîneur, alors que club corse réalise une première partie de saison catastrophique, avec notamment une dernière place au classement de la Ligue 2. Qu’il n’ait pas souhaité replonger dans une aventure sous pression et à hauts risques comme tenter de maintenir le FC Nantes peut se comprendre. Surtout que cela fait maintenant deux ans et demi qu’il n’a plus entraîné…

Avec cette révélation, Ahmed Kantari apparaît de plus en plus comme un choix par défaut. Ou, plutôt, comme le choix des joueurs puisque ce sont eux qui ont poussé pour qu’il prenne la suite de Luis Castro, Anthony Lopes, par exemple, ayant apprécié son passage la saison dernière comme adjoint d’Antoine Kombouaré.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot