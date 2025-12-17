Au moment où ils ont pris la décision de renvoyer Luis Castro, les Kita père et fils avaient une idée bien précise du futur entraîneur du FC Nantes. Ce n’était pas Will Still, ni Ahmed Kantari.

Grosse révélation faite hier soir par David Phelippeau dans le podcast Sans Contrôle : dans un monde idéal, ce n’est pas Ahmed Kantari qui aurait dû diriger le FC Nantes à Angers (1-4) vendredi dernier. Ni Will Still, qui a été approché par Waldemar Kita mais a préféré décliner l’offre car elle ne l’emballait pas. C’est Frédéric Antonetti qui était l’objectif numéro du propriétaire de la Maison Jaune. Le journaliste d’Ouest-France explique que Kita a fait la connaissance du Corse il y a quelques années et que ce dernier l’avait impressionné par sa connaissance du club mais aussi des joueurs. Il s’était alors promis de travailler un jour avec lui. Antonetti a été contacté pour prendre la suite de Castro mais il a décliné pour des raisons personnelles.

Kita veut travailler un jour avec Antonetti

Il faut dire que le bouillant Antonetti sort tout juste d’un passage éprouvant comme directeur technique de son club de toujours, le SC Bastia. Il a pris la décision de démissionner fin novembre, en même temps que son entraîneur, alors que club corse réalise une première partie de saison catastrophique, avec notamment une dernière place au classement de la Ligue 2. Qu’il n’ait pas souhaité replonger dans une aventure sous pression et à hauts risques comme tenter de maintenir le FC Nantes peut se comprendre. Surtout que cela fait maintenant deux ans et demi qu’il n’a plus entraîné…

Avec cette révélation, Ahmed Kantari apparaît de plus en plus comme un choix par défaut. Ou, plutôt, comme le choix des joueurs puisque ce sont eux qui ont poussé pour qu’il prenne la suite de Luis Castro, Anthony Lopes, par exemple, ayant apprécié son passage la saison dernière comme adjoint d’Antoine Kombouaré.